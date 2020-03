Mattarella: «Il momento richiede coinvolgimento, concordia, unità di intenti»

«Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione».

È uno dei passaggi chiave del messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lanciare al Paese, giovedì 6 marzo, in un momento particolarmente delicato in cui gli italiani e le italiane sono chiamati a far fronte a un’emergenza inedita. La battaglia al coronavirus potremo superarla se sapremo essere insieme, popolo, che esprime la consapevolezza che ci possiamo salvare solo insieme.

