Mariapia Veladiano racconta il “signor Alzheimer”

Un libro commovente. L’esordio del “tedesco” è in piazza di Starniglio, in un piccolo paese non lontano dal Lago di Garda e dal corso dell’Adige. Vestita con cappotto, guanti e sciarpa zia Camilla cammina spaesata. È agosto, ci sono trenta gradi, il sole infuoca i bolognini del selciato. È uno degli scherzi della malattia degenerativa in cui «continuamente la vita inciampa in qualcosa di nuovo e scatta l’opposizione». Il mondo fuori ha visto zia Camilla e da quel momento il morbo esiste per tutti. «Chi ha di fronte il malato di Alzheimer non deve avere paura – scrive Veladiano -. Le cose che si dicono brutte non sono davero brutte. È solo un cambiamento» . La narrazione è viva ed energica, come zia Camilla è stata e continua a essere fino alla fine dei suoi giorni.