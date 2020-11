“Madri” lontane nel tempo, vicine nel cuore

“Madri” racconta due storie parallele che, attraverso il tema della maternità, raccontano dello spaesamento, dell’essere in balia degli altri quando si lascia la propria terra, quando si è costretti a scappare, abbandonare tutto per salvare la propria vita, ma soprattutto quella dei propri figli. Due storie parallele dove il voler ricordare assume il significato di testimonianza per chi viene dopo, e il poter dimenticare dà la possibilità di continuare a vivere, sperare, costruire affetti e relazioni. Scritto da Raffaella Calgaro è una produzione di Febo Teatro con la regia di Lucia Messina. Le attrici in scena sono Claudia Bellemo e Elonora Fontana, autrice di questo articolo. Classe 1989, Eleonora Fontana si è diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto diretta da Alberto Terrani. Ha debuttato come regista lo scorso anno con lo spettacolo concerto “Turoldo,in cammino verso l’altro”, realizzato assieme al marito Davide Peron, cantautore.

L’iniziativa

I teatri sono chiusi? Portiamo il teatro a casa dei nostri lettori. La Voce dei Berici inizia un viaggio alla scoperta di opere teatrali celebri e meno celebri, narrate da attori, registi, autori del nostro territorio. Un modo semplice per stare vicini al mondo dello spettacolo duramente colpito dalla pandemia nella speranza di far nascere la voglia di andare a teatro, quando sarà possibile ricominciare a farlo, in qualche persona in più. Si alzi il sipario e… buon ascolto!