Lucia Ascione torna in tv con “Finalmente domenica”

La giornalista e conduttrice Lucia Ascione torna in tv dopo mesi di assenza. L’ospite d’onore del nostro settimanale per la festa di Natale 2019 è pronta a condurre un nuovo programma su Tv2000. Si tratta di “Finalmente domenica” che andrà in onda dal 28 novembre, dalle 17 alle 18, sul canale 28ddt e 157 Sky. Centinaia i commenti di gioia sui social per il ritorno della giornalista dopo un periodo di pausa per problemi di salute.

Il primo ospite della trasmissione è Alessandro Greco che racconterà il suo rapporto strettissimo con Raffaella Carrà, scomparsa l’estate scorsa. Lui la chiamava “Mammina”. «Alessandro ha sempre mantenuto il massimo riserbo su Raffaella, ma ha deciso di partecipare alla trasmissione perché la grande cantante e conduttrice è stata il suo “finalmente” – ha commentato l’Ascione -. La nostra sfida è quella di raccontare storie di persone da cui tireremo fuori la speranza. Quel “finalmente” che arriva, arriva necessariamente. Sia per chi ha fede e non dubita che dietro le nuvole ci sia sempre il sole e sia per chi non ha fede, ma ha bisogno di una speranza laicissima in un domani migliore».