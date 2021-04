Lo Ius soli riguarda tutti gli italiani

Enrico Letta non ha fatto neanche a tempo a sistemarsi le cose nel suo ufficio di nuovo segretario del Pd che subito Matteo Salvini lo ha sollecitato al duello. Il neosegretario, peraltro da parte sua, nella relazione con la quale si è presentato al partito in cerca di una rinnovata rotta, ha fatto riferimento alla necessità di approvare anche nel nostro Paese la norma dello ius soli. Tale norma prevede l’acquisizione della cittadinanza di un certo Paese come conseguenza del fatto di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Sappiamo che quando sente la parola ‘immigrati’ al leader leghista parte ‘l’orticaria politica’. Starà anche, forse, diventando moderato con riferimento all’Europa, ma sul versante delle politiche migratorie pare non abbia intenzione di cambiare posizione.

Il “capitano” leghista asserisce che Letta perde tempo a occuparsi di cose che non interessano agli italiani. In realtà se si prova a sgomberare il campo da approcci ideologici ci si accorge che la questione dello ius soli, oltre che essere una questione di civiltà che non dovrebbe essere né di destra né di sinistra, dovrebbe interessare, invece, molto gli italiani. Il tema riguarda i giovani immigrati nati in Italia. Al 1° gennaio 2018 i minori stranieri risultano essere un milione e 316mila, pari al 13% della popolazione minorenne complessiva in Italia (vuol dire che un minorenne su dieci nel nostro Paese ha origini straniere) di cui tre su quattro sono nati sul territorio nazionale (991mila).

Un milione di ragazzi con genitori stranieri, dunque, è nato nel nostro Paese, parla italiano, studia nelle nostre scuole, gioca ed è amico dei nostri figli, spesso non è mai andato nel suo Paese d’origine. Eppure non può diventare cittadino italiano. Questo tema non può non interessare un Paese che sta soffrendo di una contrazione demografica pericolosissima .

Non si tratta di far arrivare nuovi immigrati. Questi ragazzi sono già nel nostro Paese, vi sono nati e cresciuti come tanti coetanei italiani, solo che non