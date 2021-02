A Lipa i diritti sono… congelati

Da cinque anni molti migranti restano intrappolati dal gelo, dalle frontiere chiuse, dalle violenze delle polizie di frontiera all’interno dei campi, senza nessuna tutela della dignità.

Le notizie e le immagini delle ultime settimane che arrivano dalla Bosnia- Erzegovina fotografano un’emergenza umanitaria che si protrae da tempo in particolare a Lipa (zona di Bihac), ma non solo. Una situazione che mette in luce come alcuni Paesi, tra cui appunto la Bosnia-Erzegovina, non hanno ancora sviluppato una politica di gestione dei flussi migratori e un sistema di accoglienza che tuteli i diritti e la vita dei migranti.Da ben cinque anni molti migranti restano intrappolati dalla neve, dal gelo, dalle frontiere chiuse, dalle violenze delle polizie di frontiera, dai respingimenti e dall’ambiguità politica dell’Unione Europea che ha congelato i diritti di queste persone. Per raccontare e mantenere alta l’attenzione sul dramma dei migranti in Bosnia-Erzegovina le Caritas della Delegazione Nord-Est, ovvero del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e del Veneto lunedì scorso hanno organizzato un incontro on line dal titolo “Diritti congelati”, un momento di riflessione e testimonianza su ciò che stanno subendo i migranti bloccati in Bosnia-Erzegovina. Per spiegare qual è la situazione, all’incontro hanno partecipato Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas Italiana e Silvia Maraone di IPSIA-Acli, coordinatrice di progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo lungo la rotta balcanica in Bosnia-Erzegovina e in Serbia.

«Nelle ultime settimane quello che sta accadendo a Lipa ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma in realtà sono anni che assistiamo a delle situazioni così drammatiche, come in Serbia e in Grecia – ha sottolineato Stopponi -. Nonostante siano ormai cinque anni che flussi migratori importanti si riversano sulla rotta balcanica non abbiamo visto strutturarsi delle politiche migratorie adeguate, con un’accoglienza dignitosa delle persone che ne riconosca i diritti umani basilari. C’è stata, invece, molta attenzione verso il tema della sicurezza e del confinamento dei migranti con lo scopo di non farli arrivare in Europa. Lipa è solo la punta dell’iceberg di tanti altri contesti emergenziali che troviamo non solo in Bosnia, ma anche in Serbia, in Grecia e in Albania. Situazioni in cui queste persone sostano per mesi in condizioni drammatiche in attesa di veder realizzato il loro sogno di arrivare in Europa».