Libertà, virus e responsabilità

La prima ondata del coronavirus ci ha letteralmente colti di sorpresa. Poi, da quell’ultimo di Carnevale quando tutto è iniziato (è del 23 febbraio il primo Dpcm che ha introdotto le prime restrizioni) molto in noi è cambiato. Abbiamo scoperto le mascherine e i gel igienizzanti, ci siamo impratichiti con un certo vocabolario medico, abbiamo fatto un corso (molto) accelerato di applicativi digitali, abbiamo scoperto lo smart-working e gli acquisti on line, ci siamo trovati a discutere se ha senso o meno la celebrazione della messa in streaming, abbiamo assaporato il confronto con la Parola di Dio magari grazie alla lectio di qualche biblista via whatsapp, abbiamo sentito tanto concreta la fragilità della vita pensando ai nostri anziani, ai ragazzi disabili, alle donne e uomini ospitati in casa di riposo, abbiamo tifato per gli infermieri e i medici, abbiamo fatto paragoni sbagliati con le guerre, ci siamo resi conto che l’Unione Europea (alla faccia di tanti populisti) se ci dà 209 miliardi con il Recovery Fund non è poi così male. E in tanti ci siamo ripromessi che nulla sarebbe stato come prima, che saremmo stati diversi, che sì, avevamo capito che siamo una comunità e siamo tutti sulla stessa barca.