Le relazioni siano più forti del virus

I social, le piattaforme per le videoconferenze, lo sappiamo, non potranno mai (per fortuna) sostituire la concretezza di corpi che si incontrano, interagiscono, si aiutano. Ma tra il nulla, il vuoto relazionale, la solitudine obbligata e lo scambio tramite un video è senza dubbio preferibile la seconda ipotesi.

Occorre, però, volerlo e sapere che la relazione mediata da altri strumenti ha regole che occorre imparare e che dunque va messa in conto un po’ di fatica. Invece che ‘semplicemente’ rinchiuderci in casa, aiutiamoci a tener vivi i rapporti come è possibile, diamoci delle occasioni di incontro anche in parrocchia, nei nostri gruppi. Nella Unità pastorale, per esempio, organizziamoci via telefono per insegnare ad usare zoom ai nostri anziani, a collegarsi agli incontri tramite il canale youtube della Diocesi. Non potranno farlo tutti, ma tanti sicuramente sì. Proviamo a pregare (so che dico una cosa rischiosa e non scontata, ma provare non costa nulla) insieme via zoom. Insomma non rassegnamoci a dover vedere per mesi solo i 3-4-5 volti che abitano la stessa casa.

Custodire le relazioni è uno dei modi decisivi per custodire la nostra umanità, vincere la pandemia e prepararci al dopo.