La zona bianca non cancelli la memoria

È dunque bello e rafforza la speranza il poter ritrovarsi, nel rispetto delle regole Covid, in gruppo. I ragazzi innanzitutto, ma anche gli anziani, le famiglie. È bello rivedere le piazze che si popolano nuovamente, i bar e ristoranti che ricominciano ad animarsi, gli oratori che riprendono a vivere con i ragazzi di gruppi e associazioni, le diverse località turistiche che tornano a essere meta per molti italiani e non solo. Il tutto in un clima comunque prudente, spesso rallentato da un timore che accompagna ancora molti.

Ci vorrà tempo per recuperare quella che definiamo un qualche tipo di normalità. Nel frattempo, infatti, la pandemia ha cambiato, talvolta in modo irreversibile, i connotati del panorama economico, sociale, politico, culturale e anche ecclesiale. Quella che ritroveremo sarà, dunque, una normalità differente, e sarà tanto più una opportunità tanto quanto riusciremo a tenere desta la memoria di cosa abbiamo vissuto in questo tempo così incredibile. Per questa ragione, come ci siamo detti altre volte, è bene non pensare di ritornare a come eravamo prima.

È decisivo ricordare che quanto accaduto è il portato della stessa azione scriteriata dell’uomo, che ha ignorato colpevolmente i molteplici segnali che la natura manda da anni. Dunque, come stanno ripetendo da tempo gli esperti, qualcosa di simile può ritornare. Serve un cambio di paradigma a partire dal quale impostare le nostre vite. La transizione ecologia, uno degli assi