La vocazione di chi è minoranza

Stiamo lentamente, con prudenza e con qualche timore, uscendo dalla pandemia e così, via via, possiamo sempre più renderci conto del lascito di più di due anni di crisi sanitaria. E questo anche sul versante della vita di fede personale e comunitaria.

Il Covid-19, lo sappiamo, ha fatto da amplificatore a fenomeni già in atto. Se questo è vero in generale, nella vita comunitaria ha svolto, in qualche modo, la funzione del setaccio, “trattenendo” effettivamente solo chi davvero ritiene vitale la partecipazione alla liturgia eucaristica. Si badi bene: non ha trattenuto i migliori, non può certo essere questo (o solo questo) un metro di valutazione della vita e della coscienza dei singoli, ma piuttosto coloro che hanno capito o almeno intuito che in quella celebrazione comunitaria c’è davvero l’acqua viva. Il risultato è che la partecipazione si è ridotta più o meno significativamente: in tanti si sono accorti che possono vivere anche senza comunità cristiana e senza eucaristia. Questo fenomeno ha da tempo provocato numerose riflessioni e interrogativi che cercano di interpretare questa epoca di cambiamento (come l’ha definita papa Francesco) che anche la nostra Chiesa italiana sta vivendo e che interpella, che lo vogliamo o no, anche ciascuno di noi. La Chiesa italiana e quindi anche la nostra Chiesa vicentina è oramai da tempo minoranza innanzitutto nelle sue espressioni liturgiche che rappresentano il cuore stesso della vita comunitaria. È attorno all’Eucaristia e alla Parola che, infatti, nasce e si sviluppa la Chiesa. Questa condizione richiede un profondo ripensamento del proprio essere nella storia, anzi di più: richiede una vera e propria conversione. La condizione di minoranza significa molte cose, tra cui anche la rinuncia a una posizione di forza, di potere, alla possibilità di condizionare in modo decisivo la vita civile, politica, economica. Su questo c’è da aspettarsi che il cammino sinodale in corso nella chiesa italiana dica qualcosa, dia qualche indicazione, apra qualche nuova strada. È, infatti, da tempo che i cristiani non sono più maggioranza nel Paese, ma per un bel po’ di tempo si è fatto finta di non accorgersene. Ora però la realtà è più forte della nostalgia di qualcuno e si stanno progressivamente, e più o meno consapevolmente, tirando le relative conseguenze, che non è detto siano per forza negative.