La storia di Farid, il senzatetto adottato dal quartiere

Nei giorni scorsi la Questura ha disposto il rimpatrio di Farid, il senzatetto che viveva stabilmente nei pressi di contrà XX settembre a Vicenza con il suo cane, Stella. La notizia ha sconvolto numerosi residenti perché Farid era stato “adottato” dal quartiere che provvedeva a tante sue necessità, comprese quelle della sua cagnolina meticcia con cui era in simbiosi. Al momento Farid si trova a Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, e Stella nel canile di Vicenza.

Di eseguito, dal nostro archivio, l’articolo pubblicato sulla Voce del 19 dicembre 2021 che racconta la sua storia.

Ci sediamo accanto a lui un lunedì pomeriggio di metà dicembre. «Ti va di fare due chiacchiere? ». «Sì», dice, alzando le spalle, sorridendo. Sono più o meno le tre. Fa freddo e c’è poca gente in giro. Farid, 45 anni, tunisino, è una garanzia. Tutti i giorni è sempre nello stesso posto, seduto sul marciapiede in prossimità della rotatoria di contrà XX settembre, a Vicenza. Fa parte dell’arredo urbano. Accanto a lui c’è Stella, una tranquilla meticcia di 7 anni, nera. Vivono in simbiosi. Parcheggiata poco più in là la sua bicicletta, l’armadio con le ruote.

Oggi è il giorno della doccia alla Caritas ma non ha voglia. «Sono stanco racconta – . Ci andrò dopodomani, mercoledì, o sabato». La parola senzatetto non lo convince perché lui un tetto ce l’ha. Sono i portici di contrà Porta Padova sulla destra, poco prima di scendere a Ponte degli Angeli. Si fa il letto ogni sera con piumoni, coperte di pile e cartoni. La mattina ripone tutto in una nicchia poco distante e la sera ricomincia daccapo.

«Di notte hai freddo?». «Un po’ – dice – ma ho le coperte. Tante persone mi aiutano».

L’appartamento di Farid è il quartiere. Letto sotto i portici, bagni a Casa Santa Lucia in via Pasi, salotto-sala da pranzo di fronte alla pasticceria Bolzani: «Piera (Bolzani ndr) mi scalda il cibo che mi compro con i pochi soldi che racimolo durante il giorno – racconta con un italiano zoppicante – o che mi dà Agostino (il proprietario dell’alimentari qualche metro più avanti ndr)». Poi c’è la signora Ida del salone da donna in contrà San Pietro. Non gli fa la piega – sarebbe impossibile con quel groviglio di rasta in testa -, ma lo saluta, gli regala il taglia unghie, gli allunga qualche soldo, gli porta il caffè. Si arrabbia anche, quando beve troppo, fa la pipì davanti al suo negozio o butta il vetro nel cassonetto del secco.

Farid è nato in ottobre, a Tunisi, c’è scritto in una fotocopia di un documento che tira fuori dallo zaino. È arrivato a Vicenza nel 2001: «C’era la guerra » dice. Poi farfuglia qualcosa su «una casa, bella». Probabilmente quella che ha lasciato.

Non ha sempre trascorso le notti per strada. «Fino a quattro anni fa dormivo alla Caritas, ma adesso c’è troppa gente e con il Covid hanno ridotto i posti». La verità sta sempre nel mezzo. Non si possono portare alcolici e Farid fa fatica a staccarsene. La birra è lì accanto.