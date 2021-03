La gentilezza, antidoto all’idolatria dell’individuo

Da una riconciliazione non epidermica può nascere uno sguardo nuovo e più vero rispetto ai cammini personali e comunitari.

Ci sono caratteristiche che generalmente vengono riferite all’ambito del galateo, inteso come modalità di relazionarsi con l’altro e la comunità in maniera regolata, accettabile e accettata. La gentilezza sembrerebbe andare proprio in questa direzione o forse, meglio, finora era stata usata quasi solo per quell’ambito. Il Dizionario Garzanti definisce la gentilezza come “essere gentile d’animo e di modi”, quindi una caratteristica che ha a che fare più con lo stile che con azioni precise. Sorprende perciò trovare esplicitamente il tema della gentilezza nei numeri 222-224 della Fratelli Tutti, al termine del capitolo sul tema del dialogo e dell’amicizia sociale: è una caratteristica che finora raramente aveva trovato spazio su documenti di questo tipo. Il tema del dialogo e dell’amicizia sociale nell’enciclica sfocia, infatti, nella novità del recuperare la caratteristica della gentilezza, tratto che si riconosce come necessario in chi intende diventare artigiano di pace e di fraternità. La gentilezza, più esplicitamente, va a contrapporsi all’individualismo, caratteristica che è andata progressivamente a imporsi a causa della visione capitalistica che progressivamente ha conquistato il mondo intero.

L’individualismo nell’epoca contemporanea è diventato un atteggiamento che va a innestare processi animati dalla ricerca del tornaconto individuale, a prescindere dall’altro, motore di soprusi e di ingiustizia e dove l’altro viene percepito come un ostacolo alla mia personale tranquillità. Lo spirito del “si salvi chi può”, diventato predominante in questo periodo di pandemia, è l’esito finale di un percorso individualista: ognuno pensa a sé e cerca di correre più veloce di tutti gli altri. La gentilezza come antidoto a questo meccanismo perverso che automaticamente si innesta in un mondo segnato dall’idolatria dell’individuo. San Paolo nella lettera ai Galati (Gal 5,22), contrapponendoli alle opere della carne e della legge, cita tutta una serie di atteggiamenti definiti come “frutto dello Spirito”: “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”. Tra queste papa Francesco predilige la parola greca “chrestotes” tradotta come “mitezza” nel testo in italiano ma con una ricca presenza di sfumature di significato.