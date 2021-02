La “Fratelli tutti” ci interpella come comunità ecclesiale

Inizia, con questo numero del nostro giornale, un percorso in 11 tappe per conoscere e approfondire la terza enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”, firmata sulla tomba di San Francesco nella basilica inferiore di Assisi, il 3 ottobre scorso.

Dopo queste prime due pagine dedicate a una lettura biblico – artistica della parabola del Buon Samaritano, l’icona biblica che fa da sfondo al documento papale, le tappe successive saranno scandite da una serie di parole chiave che ci aiuteranno a declinare e a entrare in modo più preciso su questo testo.

Le dieci parole che ci scandiranno il cammino sono:

amicizia sociale cura globalizzazione diritti umani dialogo pace perdono gentilezza popolo fraternità.

Ogni puntata vedrà un articolo di approfondimento sulla parola chiave considerata, una testimonianza che cercherà di offrire una attualizzazione del termine considerato, una citazione tratta dall’enciclica, un’immagine artistica che offrirà un altro approfondimento del messaggio.

La proposta è frutto di una interessante e proficua collaborazione tra il settimanale La Voce dei Berici, l’Istituto superiore di scienze religiose “A. Onisto”, l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e il Museo diocesano P. Nonis, con il coinvolgimento anche della Libreria S. Paolo.

L’enciclica offre moltissimi spunti di riflessione e approfondimento, nonché piste di ricerca particolarmente utili e urgenti in questo tempo di pandemia, dove quelli che sembravano intoccabili modelli culturali, sociali, economici di riferimento sono stati letteralmente buttati per aria. In tale prospettiva è anche un appassionato e coraggioso invito a ripensare radicalmente i nostri stili di vita e in nostri paradigmi comunitari. È questa una responsabilità che riguarda tutti se vogliamo davvero che da questa pandemia possiamo uscire un po’ migliori. Su questo fronte la comunità ecclesiale può dare un contributo essenziale al dibattito e alla riflessione. È quello che ci auguriamo di poter fare anche noi con questa nuova iniziativa editoriale.