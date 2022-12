La famiglia al centro degli auguri natalizi del Vescovo Giuliano

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio; il suo nome è Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Facciamo spazio nelle nostre famiglie e nella nostra vita al Figlio di Dio. Egli desidera il bene più grande per noi e viene a liberarci da ogni forma di schiavitù, soprattutto dalla schiavitù della violenza. È con questo augurio che inizia il messaggio natalizio del Vescovo Giuliano Brugnotto. Un messaggio che mette al centro la famiglia, con la sua bellezza e lassa fragilità.