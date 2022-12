La durezza dell’Avvento per risvegliare la speranza più vera

L’Avvento “non è un pranzo di gala”. Mutuiamo questa espressione da Mao Tse-Tung che la utilizzava riferendosi alla “rivoluzione”, perché dando una rapida scorsa alle letture che ascolteremo a messa nelle prossime quattro domeniche, sembra che possa ben adattarsi anche al periodo che precede il Natale.

“Il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio”; “Razza di vipere!”; “Il giudice è alle porte”; “Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell’uomo”. Questi versetti tratti dai brani delle sacre scritture che scandiscono le domeniche di Avvento sono quanto di più distante da ciò che siamo abituati ad associare al periodo natalizio: le vie illuminate, le cioccolate calde, i canti tradizionali (nostrani o di importazione, non importa), la corsa ai regali, i pranzi in famiglia, gli “a Natale siamo tutti più buoni” e via dicendo. «Non dobbiamo cadere nell’inganno che il tempo di Avvento e di Natale sia il periodo “dolce” dell’anno liturgico. Ci sono passaggi nelle scritture tutt’altro che consolatori, duri, a tratti violenti». A dirlo è Alberto Vela, biblista e direttore editoriale delle Edizioni Messaggero, con il quale abbiamo affrontato la liturgia delle quattro domeniche di Avvento per evidenziare i passaggi più “scomodi” della Parola di Dio che accompagnerà i fedeli nelle prossime settimane.

Vela, a leggere le letture dell’Avvento non sembra Natale ma l’Apocalisse. I toni sono duri, le immagini escatologiche. Si parla di fine dei tempi quando siamo all’inizio della storia dei Vangeli. Sembra che qualcosa non funzioni: come si spiega?

«Intanto precisiamo che l’Avvento non è la preparazione al Natale come la quaresima lo è per la Pasqua. O meglio, lo è solo nell’ultima parte, dal 16 al 24 dicembre, quella che viene chiamata “novena”. Il resto è un richiamo ai cristiani perché non dimentichino un fatto fondamentale: non tutto finisce in questo mondo, che avrà compimento con il ritorno glorioso di Gesù. Di questo parla l’Avvento: del ritorno di Gesù, non della sua nascita. D’altronde la prima domenica di Avvento coincide con l’inizio del nuovo anno liturgico e la prima cosa che ci viene ricordata è proprio lo scopo di tutto. In questo senso non dobbiamo stupirci se nelle prime domeniche di Avvento le letture appaiono tutt’altro che consolatorie».

La prima domenica di Avvento è un invito a “svegliarsi”. Perché?

«Oggi come allora ognuno di noi è impegnato nelle sue cose, il problema è andare oltre a tutto questo ed essere consapevoli di ciò che stiamo vivendo. Ci sono concetti della psicologia che ci dicono proprio questo: essere presenti in quello che si vive, fare chiarezza, svegliarci dal sonno. Gli eventi drammatici ci aiutano a svegliarci. Noi veniamo da anni in cui vivevamo tranquilli e illusi che malattie e guerre erano alle nostre spalle. Invece ci siamo accorti che la precarietà riguarda tutti e anche noi. Tutto questo deve “svegliare” il cristiano e fargli porre la domanda: che cosa stiamo davvero attendendo? Ci basta quello che abbiamo costruito e ottenuto nelle nostre vite? Cosa ci resterà dopo la morte? Un messaggio poco consolatorio, è vero, ma la liturgia vuole scuoterci».

Nella seconda domenica incontriamo Giovanni Battista, un uomo che fin dall’abbigliamento e dalla dieta risulta “respingente”. Per non parlare di quello che dice…

«Usa espressioni molto dure, parla dell’arrivo del messia in termini “forti” per richiamare alla conversione. La seconda lettura però comincia a darci delle spiegazioni. È vero, il linguaggio delle scritture può apparire “violento”, ma serve per scuoterci, per farci prendere coscienza ma anche per darci speranza, una speranza alimentata dalle scritture. E infatti nella prima lettura abbiamo degli annunci del tempo messianico di grande pace, come il lupo che dimora con l’agnello. Eppure anche qui non manca un passaggio in cui si parla di un violento che viene percosso con una verga dal messia e dal soffio delle labbra che ucciderà l’empio».

Nella terza domenica di Avvento l’invito è a rallegrarci, eppure il Vangelo ci presenta un Battista sbattuto in prigione. Perché?

«La terza domenica di Avvento è la chiave di tutto. Gesù descrive il Battista come “il più grande tra i profeti”, eppure perfino lui deve mettere in discussione la sua fede. Aveva annunciato un messia terribile, eppure arriva Gesù che indossa gli abiti del messia misericordioso. Giovanni va in crisi al punto tale da mandare i suoi discepoli ad informarsi se è proprio Gesù “colui che deve venire”. Gesù risponde loro con i segni che contraddistinguono la venuta del messia: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono purificati… Qual è dunque la differenza che porta Gesù? È questa attenzione agli ultimi di qualunque categoria. Vengono posti al centro. Non dobbiamo andare lontano per capire chi sono i poveri oggi, perché viviamo in un tempo in cui vengono criminalizzati, in cui diventano “carico residuale”. Il cambiamento portato da Gesù deve scuoterci dal nostro torpore. Come comunità cristiana non possiamo rimanere senza parole e senza azioni di fronte all’ingiustizia verso i poveri. Ma possiamo dare a tutto questo anche una lettura più spirituale: quali sono le “schiavitù” dalle quali il messia ci viene a liberare? Sicuramente l’incapacità di amare, di riconoscere l’amore di Dio. E qui ci viene in aiuto la seconda lettura, una parola bellissima per chi è smarrito presa dalla lettera di Giacomo: guardare all’agricoltore. Un invito che in quest’anno di siccità ci risuona in maniera forte. L’agricoltore fa tutto quello che può fare, ma poi sa che deve aspettare, che non gli rimane altro che attendere».

Arrivati alla quarta domenica, un po’ di tenerezza ci viene concessa?

«La quarta domenica di Avvento è quella che prepara al Natale. C’è un livello di dolcezza e di tenerezza che fa bene ed è giusto gustare. Ma non è una consolazione a buon mercato, non è un “andrà tutto bene”. La consolazione viene da un messia che mette al centro l’ultimo, il povero e ognuno di noi nella misura in cui capiamo che siamo poveri. Da una parte abbiamo la profezia di Isaia sulla nascita dell’Emmanuele, il “Dio con noi”. Dall’altra abbiamo il vangelo di Matteo che racconta come avviene questa nascita dal punto di vista di Giuseppe, uno che aveva i suoi progetti di vita legittimi e si vede scompaginare tutto ma ha la capacità di aderire a quello che accade nella sua vita, di riconoscere Dio che gli parla nelle vicende e nei sogni di ogni giorno. Il messaggio è proprio questo: forse è proprio nell’imprevisto che c’è un messaggio da parte di Dio per noi».