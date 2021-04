«La crisi dell’associazionismo ha indebolito il tessuto popolare delle parrocchie»

La dimensione di popolo così come viene delineandosi nell’enciclica ‘Fratelli tutti’ incrocia fortemente il suo valore politico, ma interpella direttamente anche la comunità cristiana nel suo vivere l’esperienza di popolo di Dio. Su questi aspetti abbiamo sentito l’esperienza di Ernesto Preziosi, già vicepresidente nazionale dell’Azione cattolica, parlamentare nella scorsa legislatura, storico e Presidente del Centro studi storici e sociali (Censes).

«La mia esperienza di popolo – racconta – è fin da ragazzo radicata nell’esperienza parrochiale. La dimensione parrochiale è una dimensione di popolo e ce ne rendevamo conto anche in quella fase difficile tra gli anni ’60 e gli anni ’70: in parrocchia incontravi tutte le categorie sociali. Incontravi la persona altoborghese, come pure l’operaio o il contadino. C’era poi la diversità dell’età. C’erano poi gli uomini e c’erano anche le donne magari, in quegli anni lontani, collocati in posti diversi, separati tra loro come era l’abitudine allora. Quella dimensione di popolo – commenta – mi ha accompagnato tutta la vita». Questa sperienza gli ha permesso di rendersi conto che «l’espressione che noi usiamo ‘popolo di Dio’ non è indicativa di una realtà separata dal resto, ma è una parte del popolo. È importantissimo che non separiamo mai le due esperienze».

Cosa ha significato, sotto questo profilo, a un certo punto della sua vita ritrovarsi rappresentante del popolo in Parlamento?

«Quando sono stato eletto in Parlamento, avevo chiaro che, pur essendo un cattolico impegnato, non ero lì a rappresentare i cattolici. Ero lì a rappresentare tutto il popolo. È decisivo coltivare questa idea del popolo più largo rispetto al ‘popolo piccolo’ di cui si è parte. E questo ha delle conseguenze ».