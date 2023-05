Il “Vangelo laico” di Neri Pozza torna in libreria

«Neri Pozza s’è messo nell’idea di realizzare l’edizione di un Vangelo tradotto bene, in un italiano degno della poeticità del testo. Ne è venuta fuori una cosa unica nella storia della letteratura italiana, tradotto com’è da quattro poeti, i quali vanno per la maggiore, e non sono tutti ortodossi o professanti della fede, ma cristiani devoti della tradizione nostra». Così il 28 dicembre 1947 sulla pagine de “Il mattino del popolo” Antonio Barolini descriveva la coraggiosa operazione dell’editore vicentino che in questi giorni torna in libreria grazie a La Nuova Voce Srl, società editrice de La Voce dei Berici. Si tratta della riproduzione anastatica de “Il Vangelo” ambiziosa opera pubblicata per la prima volta da Neri Pozza nel 1947 che aveva l’ambizione di tradurre in italiano ma in forma narrativa i quattro vangeli. ‘Mi pareva – scrive lo stesso Neri Pozza nel suo diario – che la funzione di un uomo che crede nella società in cui vive, fosse di stampare pagine educatrici dell’intelletto e del costume. E mi pareva fosse stata una grande trovata pubblicare finalmente ‘Il Vangelo’ in una lingua leggibile; visto che i sapienti – fino allora – avevano tradotto in una lingua barbara un testo che avrebbe dovuto essere la scuola del mondo’.

Neri Pozza, ‘un laico ricco di spiritualità – scrive Angelo Colla in una nota introduttiva alla riproduzione anastatica del testo curata da La Nuova Voce Srl – affidò la traduzione del Vangelo di Matteo a Nicola Lisi, l’unico cattolico praticante fra i quattro traduttori; il Vangelo di Marco fu assegnato allo scrittore di orientamento socialista Corrado Alvaro, il Vangelo di Luca a Diego Valeri, pure socialista, e quello di Giovanni a Massimo Bontempelli di fede comunista, e il fece assistere, dal punto di vista teologico, da don Enrico Bartoletti del Seminario di Firenze, futuro vescovo di Lucca e vescovo coadiutore di Firenze, e da don Alessandro Gottardi del Seminario di Venezia, futuro Vescovo di Trento’. La prefazione fu scritta da mons. Giuseppe De Luca, ‘uno degli intellettuali cattolici più importanti del Novecento – scrive ancora Colla -, fondatore e direttore delle Edizioni di Storia e Letteratura, amico di Paolo VI e Giovanni XXIII, figura essenziale nella ripresa delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Unione Sovietica’. Con il suo intervento De Luca volle sottolineare ‘la natura particolare dell’edizione, la quale si proponeva di offrire i Vangeli in lettura, non a studio, poiché lo Spirito Santo ha ispirato i quattro Libri, scriveva, non perché facessero da trapezi e circoli al filologo o porgessero alimento alle intelligenze edonistiche e viziose […] ma intesero servire quella conoscenza che sola chiedono i Vangeli: la conoscenza di Gesù’.

La prima edizione del libro venne finita di stampare il 3 ottobre 1947 in 1.025 esemplari in folio corredati di quattro litografie di Felice Casorati. A questa edizione seguirono, nel 1950, nel 1955 e nel 1961 delle nuove edizioni. Nel 1965 Neri Pozza produsse una quarta edizione del Vangelo alla quale aggiunse l’Apocalisse e le Lettere di Giovanni tradotte da Massimo Bontempelli, annotate da Igino Maistrello e introdotte dal saggio ‘Rivelazione e svelamento’ di don Giuseppe De Luca. È questa l’edizione la cui riproduzione anastatica ritorna in libreria su iniziativa de La Nuova Voce, con in copertina la riproduzione delle quattro litografie di felice Casolari presenti nella prima edizione.

La nuova edizione de ‘Il Vangelo’ verrà presentata mercoledì 31 maggio alle 16 all’Odeo del Teatro Olimpico. Successivamente il libro sarà in vendita presso la libreria San Paolo di Vicenza (via Carducci) al costo di 10 euro. Un prezzo speciale è riservato agli abbonati de La Voce dei Berici che possono acquistarlo a 5 euro presso la redazione in via Borgo Santa Lucia 49 a Vicenza. Il libro potrà essere spedito a casa al costo di 5 euro più le spese di spedizione (per informazioni: 0444301711; segreteria@lavocedeiberici.it).