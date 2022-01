Grandi elettori veneti 2/2: Roberto Ciambetti. «Al Colle vedrei bene una donna»

«Non ce l’ho, non ho un auspiscio, spero solo che il prossimo Presidente abbia una sensibilità regionalista, attenta alle autonomie locali che sono parte integrante e fondamentale del sistema repubblicano italiano. Nell’ultimo incontro con Mattarella ci siamo confrontati proprio sull’importanza delle regioni, in particolare sulla gestione della pandemia. È stata musica per le mie orecchie. Mi auguro che salga al Colle un Presidente che abbia la possibilità di interloquire con il parlamento il più possibile per fare riforme e applicare la Costituzione soprattuto nei confronti delle regioni e delle autonomie locali»

Un Presidente del passato al quale è più affezionato?

«Sandro Pertini come figura che ha gestito l’Italia in anni difficili, ma anche Francesco Cossiga. Ma ognuno è stato importante. So per certo che il prossimo Presidente non dovrà guardare al passato ma al futuro».

Per assurdo se si dovesse votare per forza una donna che nome scriverebbe?

«Ci sono donne con grandi capacità ed esperienza che potrebbero essere ottime Presidenti. Mi vengono in mente due nomi, senza auspicare, però, che venga eletta l’una o l’altra. La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e Letizia Moratti. Sono contro le quote rosa, può salire un uomo come una donna, basta che abbia le capacità giuste. Le donne possono ricoprire ruoli al vertice, Manuela Dal Lago ne è la dimostrazione».

Chiudiamo con una battuta. Gli anni scorsi sono stati votati Francesco Totti e Valeria Marini. Quest’anno che cosa ci aspettiamo?

«Potrebbe essere l’anno degli sportivi. Abbiamo vinto gli Europei di calcio e portato a casa un sacco di medaglie alle Olimpiadi, ma sono tutti troppo giovani. Di certo mi aspetto qualche burlone».