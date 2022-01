Grandi elettori veneti 1/2: Giacomo Possamai: «Il Presidente deve rappresentare il paese, non un partito».

Che cosa rappresenta per lei il Presidente della Repubblica?

«Si tratta dell’uomo o della donna che impersona profondamente lo Stato e le istituzioni. Una figura di garanzia che deve rassicurare, deve dare l’idea che anche nei momenti di difficoltà, anche quando le forze politiche sono in crisi, il Paese è salvo. È ilgarante della continuità».

È legato in particolare a un Presidente del passato?

«Sono molto legato a Carlo Azeglio Ciampi, un Presidente che ha incarnato la figura del padre della patria degli italiani, un uomo molto attento. Ma anche Giorgio Napolitano e ovviamente Sergio Mattarella sono figure di grande rilievo».

A proposito di Matterella. Se il Parlamento si mettesse in ginocchio, sarebbe quasi costretto a continuare il percorso.

«Non lo so. Mattarella in merito è stato molto chiaro, vuole fermarsi. È evidente che c’è una stima infinita per l’attuale Presidente che ha fatto benissimo il suo compito. Se mai ci fosse questa possibilità sarebbe una soluzione eccellente, ma lui non vuole».