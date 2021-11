Tra ‘i Grandi Alberi’ per dimenticare il rumore e lo smog della città

L’aria buona di montagna, il verde dei boschi e il magico scenario delle Piccole Dolomiti a sorprendere lo sguardo. Il Sentiero dei Grandi Alberi che si dipana a Recoaro Mille, nell’altopiano delle Montagnole, è un’escursione ideale per chi vuole dimenticare per qualche ora il rumore e lo smog della città e immergersi nella natura. A guidare il percorso sono, come dice il nome, i grandi alberi che s’incontrano lungo il sentiero che da Recoaro Mille porta al rifugio Cesare Battisti sul colle della Gazza: il tragitto completo, che non presenta particolari difficoltà e ha un dislivello di circa 300 metri, è di una quindicina di chilometri e si compie in circa 5 ore. Tuttavia, pregio delsentiero è la possibilità di compierne anche solo dei brevi tratti ad anello per chi vuole solo fare una passeggiata assaporando comunque la bellezza della zona e ammirando almeno qualcuno degli esemplari dei grandi alberi. In questo è d’aiuto la ventina di pannelli didattici che accompagnano nel tragitto: oltre a descrivere le caratteristiche delle piante che stiamo ammirando, i cartelli indicano infatti la nostra posizione nel percorso. Uno dei punti di partenza possibili per chi affronta il sentiero è la “busa” di Pizzegoro con il suo grande parcheggio. Pochi passi e si fa subito la conoscenza di un imponente gruppo di grandi alberi. Sono i linte di Pizzegoro: ventisette tigli, di cui ventitré formano un boschetto, sopravvissuti allo scorrere del tempo, il più imponente dei quali vanta un’altezza di 30 metri, una circonfe renza del fusto di 3 metri e un diametro medio della chioma di 14 metri. Il nome linte, dal tedesco linde che significa faggio, ricorda il legame di questa terra con i cimbri che vi facevano rifornimento di legna prima dei Veneziani che, soprattutto nel XVI secolo, da qui recuperavano legname per i loro arsenali. Come racconta in un volume dedicato all’area Bepi Magrin, uno dei massimi conoscitori delle Piccole Dolomiti, il linde – o la linte come dicono i pastori – era considerato albero sacro dai primi abitatori di queste terre alte, forse per il profumo delizioso che emana durante la fioritura estiva e per il senso di protezione che danno le sue ampie fronde. Infatti, sotto il grande albero solevano darsi convegno i maggiorenti dell’epoca per esercitare la giustizia, celebrare le feste dei villaggi o prendere decisioni comuni.

Enormi faggi e tigli guidano il percorso da Recoaro Mille al rifugio Battisti.