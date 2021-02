Governo Draghi, parole d’ordine: unità e sobrietà

Nasce così quello che non è esagerato definire un governo di unità nazionale. Certo non mancherà l’opposizione (sempre necessaria in una democrazia) composta da Fratelli d’Italia, una parte della Sinistra radicale, qualche truppadissidente dei Cinque Stelle. Perché l’esecutivo funzioni e riesca nelle sfide fondamentali che è chiamato ad affrontare (gestione e superamento della pandemia, elaborazione del Recovery plan e gestione dei 209 miliardi previsti, risposta alla gravissima crisi economica che ha investito e soprattutto investirà l’Italia, nei prossimi mesi) c’èbisogno di una sorta di tregua politica che consenta di mettere in sicurezza il Paese. Unità, peraltro, è una delle parole richiamate da Mario Draghi anche nel primo Consiglio dei Ministri ed è la chiave per condividere realmente il metodo di lavoro che sarà la condizione fondamentale per una navigazione sicura e produttiva dell’esecutivo nei prossimi decisivi mesi.

In questo senso quello che stiamo vivendo rappresenta un passaggio in cui si misurerà la maturità delle singole forze politiche e la loro capacità di anteporre davvero le urgenze degli italiani ai legittimi interessi di parte. Evidentemente l’avvio risentirà ancora della ruggine esistente tra compagini politiche che, in una situazione normale, sarebbero su schieramenti opposti. C’è però da augurarsi che ben presto la squadra di governo trovi una propria sintonia per poter procedere con decisione ed efficacia. Perché questo sia possibile diventa decisivo che quanti sono parte della nuova e inedita maggioranza facciano proprio lo stile che Mario Draghi ha mostrato fin da subito di voler assumere (e che a lui è connaturato) con riferimento alla comunicazione. Niente annunci o promesse. Si parla solo delle cose realizzate. Sobrietà nelle dichiarazioni dunque. Evitare le polemiche inutili. Non sappiamo se l’auspicio diventerà realtà, certo sarebbe un cambio di passo di grande portata e significato, che dovrebbe – aggiungiamo noi – estendersi anche agli ambienti contigui all’esecutivo (come il Comitato tecnico scientifico per esempio). La comunicazione verso il Paese dunque, potrebbe essere una delle cartine di tornasole di un cambio di stile e di sostanza che potrebbe far fare alla politica nostrana un salto di qualità notevole. Certo sobrietà non dovrà significare reticenza nel dare le informazioni e si misurerà anche nel suo essere esaustiva e chiara. Tutto questo avrà delle ricadute non di poco conto anche per chi fa il nostro lavoro di giornalisti. Ma se dovesse far fare un passo in avanti all’Italia sarà significativo poterlo registrare.