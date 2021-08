Giovanni Scifoni: «Anche i santi hanno i brufoli, vi spiego perché»

E il coinvolgimento della sua famiglia come è avvenuto?

«Anche in questo caso in maniera graduale e spontanea. Il mio lavoro difficilmente prescinde dalla mia vita, da tanti anni racconto le cose per me più intime. Per questo è stato naturale coinvolgere moglie e figli, erano parte integrante di quello che stavo narrando. Dall’altro lato, visto che faccio tutto in casa, era anche un modo per tenere buoni i bambini mentre giravo: “Vieni, dì una cosa anche tu!”. Era un modo per intrattenerli».

Vede qualcuno dei suoi figli che potrebbe seguire le orme paterne?

«Spero nessuno, questo è un lavoro che non dà felicità».

Davvero? Non sono persone felici gli attori?

«Di felicità ce n’è pochissima, i momenti sono rari, microscopici: quando sali sul palcoscenico e riesci a recitare come vorresti, a raggiungere quell’equilibrio, quel brevissimo momento in cui sei perfettamente centrato sul personaggio e senti il pubblico sulla stessa lunghezza d’onda. Il resto del lavoro è convincere il produttore, trovare soldi, fare provini, umiliarti, dipendere dal giudizio degli altri… Per una donna, poi, è ancora peggio, le pressioni sono altissime».

Tornando al teatro, i lavori che in questi anni ha portato sul palco hanno affrontato tutti temi legati alla fede. La sua ricerca teatrale è anche un percorso spirituale?

«Il teatro è l’esperienza più intima per me e lo specchio dello stato in cui mi trovo artisticamente in questo momento della mia vita. È come il mio diario, ciò che mi ritrae più fedelmente. Affronto molto spesso il tema della fede e delle sacre scritture perché sono i temi per me cruciali, di vita e di morte. Ogni artista racconta le cose per sé più importanti. La fede e le scritture, hanno determinato la maggior parte delle scelte della mia vita».