Giandomenico Cortese ci apre il suo “taccuino” da giornalista

Scorrono veloci tra le mani e nella lettura le più di cento pagine de “Il taccuino” di Giandomenico Cortese (Attilio Fraccaro Editore, euro 10), una sorta di “diario di viaggio” che l’autore, giornalista di lunga data e oggi presidente del cda della società editrice nel nostro settimanale “La Nuova Voce Srl”, ha compiuto proprio “a bordo” de La Voce dei Berici e dell’emittente veneta Telechiara, due testate che – ricorda l’autore – hanno festeggiato l’una i 75 anni di vita e la seconda i primi 30.Nel “taccuino” tornano a essere pubblicati quei brevi e rapidi pensieri che Cortese, per molti anni firma di ‘Avvenire’, della redazione bassanese de “Il Gazzettino” e del ‘Corriere del Veneto’, ha pubblicato sulla prima pagina de La Voce e, con cadenza settimanale, proposto come commento nella rubrica cui si deve il titolo del libro ‘Il taccuino di Giandomenico Cortese’ all’interno del telegiornale di Telechiara. «Due canali dei media – scrive lo stesso Cortese nella presentazione del suo libro – che si ispirano alla realtà del mondo cattolico».

Ai lettori della Voce risulteranno familiari soprattutto gli scritti pubblicati sulle nostre pagine. Un senso di famigliarità dovuto certamente alla consonanza tra i pensieri dell’autore e i sentimenti e le opinioni che da 75 anni possono essere letti sul settimanale diocesano, ma anche perché tra queste stesse pagine Cortese ci è un po’ cresciuto, come un bambino che fin da piccolo frequenta la parrocchia e via via crescendo contribuisce alla costruzione di quella stessa comunità. «Con le zelatrici missionarie e la “buona stampa” della parrocchia lo distribuivo settimanalmente, quand’ero ragazzo – scrive Cortese a proposito del settimanale diocesano, con il quale condivide pure l’anno di nascita, il 1945, quando la Voce esordì con il nome di ‘La Verità’, cambiato l’anno successivo in quello che tutti oggi conosciamo -. Nelle sue pagine fu pubblicato un mio primo pezzo: non avevo ancora 14 anni». È questo un estratto di uno dei tanti “appunti di viaggio” che si trovano nel “Taccuino” e che offrono al lettore la possibilità di percorrere con l’autore il cammino di intellettuale e credente compiuto in questi anni. Percorso nel quale Cortese, come si percepisce leggendo questo suo ultimo libro, si lascia interrogare da quello che accade, spesso da fatti curiosi, piccoli, ma anche grandi eventi come l’attuale pandemia, lasciandoli però sempre “riverberare” all’interno del proprio animo e dialogare con le sue emozioni, i suoi pensieri e le sue convinzioni. Forse la data di pubblicazione di ciascuno scritto avrebbe aggiunto ulteriore curiosità e desiderio di accostarsi alla lettura, permettendo a ciascuno di fare mente locale e a sua volta dialogare meglio, seppure a distanza, con i stimolanti pensieri dell’autore.