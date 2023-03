Giacomo Possamai inaugura la campagna elettorale per Vicenza. Oltre mille persone ad ascoltarlo.

Fuori, all’aperto. Davanti al teatro comunale. sera l’inaugurazione della campagna elettorale di Giacomo Possamai, 33 anni, candidato alle comunali di Vicenza per l’area centrosinistra, è cominciata così. Improvvisando, su una panchina, ringraziando le 300, forse 400 persone rimaste fuori dal teatro cittadino e scusandosi perché non c’era più posto. All’interno le 1000 poltrone rosse erano già tutte occupate dalle 20, mezz’ora prima dell’inizio ufficiale. Qualcuno vagava speranzoso in cerca di un buco libero, ma non ce n’erano, anzi in sala hanno dovuto fare uscire qualcuno. Cinque anni fa con Otello Dalla Rosa, candidato del centrosinistra, non era successo, il richiamo non è stato così forte.

Un comizio improvvisato quindi per chiedere scusa: «È una questione di sicurezza, è bellissimo vedere che siete così tanti. È un grande segnale della voglia di cambiamento che c’è in città». Poi un accenno alla Vicenza del futuro: più sostenibile, più sicura, più giovane e attrattiva. Vicenza è rimasta ferma, deve cambiare». A dargli man forte, sulla panchina con lui, il sindaco di Milano Beppe Sala, tra gli ospiti assieme al sindaco di Padova Sergio Giordani e al primo cittadino di Verona Damiano Tommasi. Spin doctor e sostenitori all’interno del Comunale si preoccupavano: “Si saranno arrabbiati?”. Per sciogliere ogni dubbio fuori dal teatro è stato allestito uno schermo con la diretta della serata. Alle 11 di sera c’era ancora una trentina di persone.

Possamai è stato conduttore e giornalista (è lui che ha intervistato i primi cittadini ospiti). Un salottino tra amici che però ha funzionato, parlando di inquinamento, Campo Marzo, sicurezza, università, minoranze. «C’è una frase di Rucco che trovo stupida – ha sottolineato il giovane candidato -. Il sindaco di Vicenza ha detto che “A Vicenza non ci facciamo dare lezioni da nessuno”. Per me è l’esatto contrario. L’ascolto è fondamentale, il dialogo con altre città è importante per capire che cosa ha funzionato e magari replicarlo, calandolo nella nostra realtà cittadina». In prima fila tanti volti noti: Achille Variati, Alessandra Moretti, Daniela Sbrollini, Giorgio Sala con la moglie e la figlia Isabella, Bepi Doppio, vari sindaci del territorio.

Spazio poi alle testimonianze di giovani, alla comicità intelligente e alla musica.