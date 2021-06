Formigoni: «Dopo 75 anni vale ancora la pena festeggiare il 2 giugno»

Come storico e cattolico, come valuta lo stato di salute della Repubblica italiana oggi?

«Qui bisognerebbe scrivere un libro (io sto pubblicando una piccola storia della Repubblica proprio per i non addetti ai lavori). Ma credo sia giusto considerare ombre e luci, non per spirito di malintesa equidistanza, ma per riconoscere che nonostante tutti i limiti e i condizionamenti interni e internazionali, la Repubblica ha consolidato nel tempo una democrazia accettabile. Negli ultimi tempi parliamo di declino del paese ed è regola attribuirlo soprattutto ad una politica inadeguata: io penso bisognerebbe mettere sul piatto anche i limiti di una società stanca, invecchiata, incerta, inacidita. Che tanto per dire due cose, fa pochi figli e risparmia invece di investire…».

Vale la pena quindi festeggiare ancora il 2 giugno?

«Certamente. Vede: ci sono esponenti delle destre che hanno teso a delegittimare feste come il 2 giugno o il 25 aprile perché a loro dire “divisive”. Mentre sarebbe meglio concentrarsi su feste dal significato unitario come il 17 marzo, data della costituzione nel 1861 dello Stato unitario. Ragionamento capzioso: come se il 17 marzo tutti gli italiani fossero stati con Vittorio Emanuele di Savoia! Il problema non è che siano simboli di per sé unitari, ma se si vuole o no riconoscere il significato universale (che vale anche per gli sconfitti di allora) della Liberazione e della Repubblica. Qui una parte del paese cade ancora oggi».

I cattolici continuano a dare un contributo, per molti versi decisivo alla tenuta della Repubblica, solo che sembra che questo avvenga più per l’impegno dei singoli (basti pensare al presidente della Repubblica Mattarella) che non per un disegno complessivo che ispira qualche forza politica. Concorda?