Fiaccolata e veglia di preghiera per la pace in Ucraina

È già passato un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. E tanti, tantissimi morti (già a novembre le vittime superavano le centomila unità da una parte e dall’altra). Tanto tantissimo dolore che, peraltro, non accenna a finire.

Era il 24 febbraio 2022 quando l’esercito russo invase l’Ucraina iniziando quella che Vladimir Putin e i suoi si ostinano a chiamare “Operazione speciale”. Nei programmi doveva durare poche settimane e invece questa guerra nel cuore dell’Europa continua senza lasciar presagire una possibile fine. E così la società civile e con essa anche la Chiesa, si mobilitano per chiedere che oltre alle armi si intensifichi anche lo sforzo diplomatico per giungere almeno a un cessate il fuoco. Per questo anche la Diocesi di Vicenza e con essa anche l’Azione cattolica e l’Agesci, aderisce alla “ Fiaccolata per la Pace” per le vie di Vicenza in programma venerdì 24 febbraio.

La partenza sarà alle 19 da Piazza dei Signori e la conclusione verso le 20,20 davanti il busto di Gandhi in Piazzale Esedra (Via Roma). Alla fiaccolata hanno aderito anche Aderiscono: MIR (Movimento Internazionale Riconciliazione), Anpi, Cgil, Paxchristi, Marcia Mondiale; Ass. Com. Papa Giovanni XXIII , M.N., A. V.L., Aned, Legambiente Vicenza Aps, Mediterranea Vicenza, Fiom-Cgil, Ans-XXI, Presidio per la Pace Alto Vicentino. Oltre a questo il Vescovo Giuliano invita gli uomini e donne di pace ad una veglia di preghiera, che sarà celebrata sempre venerdì 24 febbraio, alle ore 20,45 a Vicenza nella Chiesa di San Giuseppe (Via del Mercato Nuovo 43). Sarà l’occasione per unirsi ai fratelli e sorelle ucraini che in questa Chiesa celebrano settimanalmente, per chiedere il dono della pace e della fine della guerra. Sabato 25 alle 10 dai Missionari Saveriani in viale Trento, 119 a Vicenza ci sarà il dibattito su ‘Cessate il fuoco in Ucraina’ con il prof. Marco Mascia dell’Università di Padova, Mirko Sossai della Comunità S. Egidio, il pacifista ucraino Yurii Sheliazhenko e in collegamento dall’Ucraina il giornalista Nello Scavo. Sabato 25 febbraio Cammino di pace anche a Bassano del Grappa promosso dal Coordinamento cittadino per la pace con ritrovo alle 14 al Parco Ragazzi del ’99. Oltre a questo la Cei aderisce all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), di celebrare l’Eucaristia venerdì 10 marzo per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese.