Festival di Sanremo: si scelga con equità e sobrietà

motivo ciascuna situazione va inquadrata nell’orizzonte più ampio della comunità, del significato che ha per gli altri quello che si fa o si decide di non fare.

Quello che va evitato è di creare situazioni di privilegio oppure (è l’altra faccia della medaglia) di discriminazione. Nel nostro Paese ci sono realtà (pensiamo ai teatri, ai cinema, alle palestre, alle piscine) solo per fare qualche esempio, che sono fermi praticamente da un anno, nonostante avessero messo in atto le misure richieste per operare in sicurezza. Come si fa a dire ‘Ma Sanremo è Sanremo’?

Ci vuole equità e sobrietà. Anzi, se vogliamo proprio dirla tutta, per una realtà che ha così tanto seguito e movimento così tante risorse economiche la responsabilità è molto maggiore.

Dai vari personaggi che animeranno la kermesse ci si aspetta un segnale forte di sintonia con la situazione molto pesante che stanno attraversando l’Italia e gli italiani. Certo, grazie a loro molti italiani potranno trascorrere qualche serata leggera e piacevole, ma nel rispetto pieno e assoluto delle tante e diverse drammatiche situazioni.

In questa prospettiva serve un segnale di attenzione e vicinanza vero, non di facciata, non fatto come operazione di marketing: sospendere l’appuntamento e spostarlo più avanti potrebbe avere questo significato?