Il fascino del ‘Buso della rana’ e del parco Natura Aganè

A Monte di Malo un’estate di escursioni, divertimento e spettacolo. Sono due i luoghi e i percorsi che segnaliamo. Il primo è il parco Natura Aganè in località contrà Vanzi, facilmente raggiungibile dal paese e immerso nelle colline in una radura bagnata da un laghetto. Tra sentieri, giochi e sapori Agané apre le porte a chi cerca il proprio spazio di benessere nel verde: sportivi ed escursionisti, ma anche famiglie e bambini. Questa area, riconsegnata alla natura dopo un’opera di ripristino, è oggi il luogo ideale per chi cerca una parentesi di relax o un contesto dove praticare sport e attività all’aria aperta. Il significato di Agané deriva dalle figure mitologiche protagoniste di tante storie della tradizione locale: le Anguane. Queste entità mitologiche, a metà tra un essere umano e un pesce, acquisirono nomi simili che variavano a seconda dei dialetti. Dalla nostra pianura fino alle Dolomiti venivano definite Anguane, Gane, Aquane e con molti altri appellativi. Proprio da qui prendeispirazione il nome del parco, una sintesi più semplice e attuale del celtico “Adganae” che è stato ribattezzato Agané. Prima del parco che vediamo oggi, su questa superficie sorgeva la miniera Canova, diventata poi Cava Scarsi, entrambe dedicate all’estrazione di terre e argille. Una volta cessate le attività, la natura ricominciò a riappropriarsi del luogo: il grande buco nel terreno lasciato dagli escavatori si riempì di acqua, dando così vita ad un laghetto. Questo, a poco a poco, diventò un ritrovo per molti animali del bosco. Dopo un tentativo di trasformarla in una discarica, nel 2014 l’area fu finalmente destinata a parco ambientale. Del resto, la superficie collinare di Monte di Malo è caratterizzata da una estesa rete di sentieri, di diversa lunghezza e difficoltà. Alcuni di questi partono proprio da Agané e sono percorribili sia a piedi che in mountain bike. Gli appassionati di escursionismo qui troveranno l’imbarazzo della scelta, sia per fare trekking che per vivere esperienze uniche: a pochi minuti sorgono infatti il parco del Buso della Rana, grotta di origine carsica lunga circa 28 chilometri, e il Museo del Priaboniano, ricco di rari reperti preistorici.

La grotta è la più estesa d’Italia ad unica entrata, meta preferita dagli speleologi. Grazie al Cai tutti possono provare l’emozione di una visita.