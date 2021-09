Don Enrico Lovato spiega “in due parole” cosa vuol dire essere missionari in Amazzonia

Mercoledì 8 settembre don Lorenzo Dall’Olmo, 40 anni, originario di Monte di Malo, partirà per il Brasile come missionario fidei donum a Boa Vista, nella Diocesi di Roraima. Suoi compagni di missione saranno don Attilio Santuliana, classe 1948 e missionario dal 1987, e don Enrico Lovato, 52 anni e missionario in Brasile dal 2015.

Proprio don Enrico, che attualmente si trova a casa per un periodo di riposo, in questo video racconta quali sono le sfide che incontrerà don Lorenzo e ci regala una piccola lezione di portoghese.