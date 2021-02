Diritti umani, uno dei nomi della fraternità universale

L’economia non può trattare l’uomo come una merce, così come non possono essere i confini statali a stabilire chi è portatore di diritti e chi no.

Il concetto di diritti umani, intesi come dignità radicalmente comune ad ogni essere umano proprio per il fatto di essere umano, indipendentemente dall’età, provenienza, sesso, religione e status economico, è una conquista relativamente recente. Sarebbe interessante ripercorrere la storia e lo sviluppo di tali diritti ma ovviamente l’articolo non è il luogo adatto per fare questo tipo di excursus. Possiamo sintetizzare affermando che in epoca moderna si è iniziato a parlare di diritti degli esseri umani ma solo in quanto membri di una precisa organizzazione nazionale.

Grande importanza per lo sviluppo di questo argomento lo ha avuto la visione cristiana della vita (uomo come dono di Dio, creato a sua immagine) e un passaggio importante si è realizzato grazie alla filosofia kantiana del XVIII secolo. Ma è l’evento contemporaneo della Seconda guerra mondiale a provocare la vera e propria svolta. Gli orrori della guerra e il tentativo sistematico di eliminare popoli ed etnie ha provocato una reazione e una precisa presa di posizione. Il processo di Norimberga in Europa e quello di Tokio in Asia hanno posto la questione del concetto di “crimini contro l’umanità”: i crimini commessi non possono essere semplicemente considerati come violazione dei trattati tra gli Stati ma come negazione della dignità stessa che ogni uomo e donna in quanto tale porta con sé.

La Società delle Nazioni, divenuta poi Onu, arriva a promulgare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani il 10 dicembre 1948. Fin dai primi capitoli dell’enciclica Papa Francesco sottolinea l’importanza dell’incontro con il grande Imam Ahmad Al-Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019. In quell’occasione avviene la firma della dichiarazione sulla Fratellanza Umana per ricordare che “Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro” (Fratelli Tutti, 5).