Direzione Comunità, via obbligata per rigenerare il nostro vivere

Come un lampo, in un cielo tenebroso, arriva poi la pandemia, con il suo planetario diffondersi di sofferenza e di morte, fisica e sociale, a mettere a nudo le nostre (in)certezze.

Tra noi e il nostro vivere si interpone un deserto da attraversare: poca acqua in saccoccia, carenza di una guida politica autorevole e, soprattutto, mancanza di una meta precisa. Poche vie di fuga, men che meno oasi protettive. I nostri averi, materiali e immateriali, non bastano più. «Non ci si salva da soli», ammesso che sia desiderabile rimanere soli. L’eventuale riserva d’acqua (la “presunta” ricchezza) potrebbe finire, o essere presa d’assalto dagli assetati o dagli spietati.

Già, il deserto. È Questo ciò che concretamente abbiamo davanti a noi?

Storditi o consapevoli, impauriti o fiduciosi, l’attraversata è obbligatoria. È finito il tempo dei lamenti, non c’è più spazio né tempo. Dobbiamo attrezzarci. Dobbiamo aiutarci. Dobbiamo fidarci, se non delle persone almeno delle parole vive e vivificate nei comportamenti. Perché, nella contemporanea «torre di Babele» di parolai umani e digitali, le parole giuste e guidanti vanno cercate nella coerenza dei comportamenti di chi, oggi, può raccogliere frutti sociali e umani seminati nel tempo, anziché in quella di chi si propone come improvvido sbandieratore di valori e ricette.

È tempo di fatica per tanta gente affaticata. Fatica nel camminare e nel credere.

Già, perché, nel credere – in sé stessi, negli altri o nella propria fede – c’è la forza di alzarsi, camminare e sentirsi ancora vivi e in relazione, ritrovandosi «Popolo».

Da soli non ci si salva e da soli non si va da nessuna parte. Ma andare dove? In quale direzione?

L’«anno bivio» appena trascorso ci ha detto che la strada consumerista e individualista, per lungo tempo e (in)consciamente da noi percorsa, è insostenibile;