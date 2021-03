Una pietra d’inciampo ai disegni dei violenti

Per questo e per molto altro «leggere l’enciclica “Fratelli tutti” in Colombia è come guardarsi in uno specchio – spiega Silvia De Munari -. Lo abbiamo fatto in Comunità appena è uscita e sembra che alcuni capitoli parlino proprio di questa gente, che in questi anni ha pagato un prezzo altissimo ma continua a credere e a lavorare per la pace».Al punto che un’esperienza analoga a quella Colombiana potrebbe nascere in Siria: «Tempo fa, in Italia, alcuni membri della Comunitàhanno incontrato dei profughi siriani in Libano, ed nata l’idea di creare in Siria una zona umanitaria. Per ora è un grande sogno, ma è ancora una volta il tentativo di dire “no” alla guerra per costruire qualcosa di diverso».