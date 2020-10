Democrazia Usa al bivio

coccolato nel corso di questo primo mandato, alla quale si è ripetutamente rivolto e alla quale si sta appellando in queste settimane per mobilitarla nel caso in cui il risultato non fosse a lui favorevole.

Il sistema elettorale americano, peraltro, non aiuta a semplificare il quadro. È, infatti, prevista la possibilità di votare per posta. Questo significa che alla fine dello spoglio dei voti depositati nelle urne non si saprà con certezza chi sarà il vincitore e bisognerà attendere (non si sa quanto) il conteggio dei voti per posta (è una situazione che ha dell’incredibile pensando alla superpotenza Usa!). Qui gli scenari possono essere diversi compreso e non remoto quello della contestazione dell’esito da parte del presidente in carica nel caso in cui il voto postale assegnasse la vittoria a Biden. Questo aprirebbe una fase di turbolenza e incertezza mai sperimentata dalla democrazia americana, tanto che non pochi analisti hanno espresso preoccupazioni per lo stesso futuro del sistema democratico statunitense.

Non sappiamo dove porterà l’approccio muscolare adottato stabilmente da Trump (anche in politica estera). Quello che è certo è che il 3 novembre rappresenta per gli Usa, evidentemente, uno snodo cruciale,dopo il quale la democrazia a stelle e strisce potrebbe non essere più quella di prima. In questo caso gli americani rinuncerebbero in modo definitivo a essere “portatori sani di democrazia”.