Delegazione diocesana in Camerun per i 50 anni della Diocesi di Maroua-Mokolo

Martedì 4 luglio una delegazione della Diocesi di Vicenza partirà per Maroua, inel nord del Camerun, dove i festeggiamenti per i 50 anni dalla creazione della Diocesi di Maroua-Mokolo verranno coronati dalla dedicazione della nuova Cattedrale di Notre Dame de L’Assomption, nel quartiere di Founangué, a Maroua.

Da Vicenza partiranno al cui preti diocesani che hanno vissuto l’esperienza di missionari fidei donum in Camerun: don Lorenzo Zaupa, don Giuseppe Pettenuzzo, don Andrea Mazzon e don Leopoldo Rossi. Con loro ci sarà anche don Samuel Aranmagrai, prete camerunese originario proprio della Diocesi di Maroua e attualmente residente per motivi di studio a Vicenza, nella parrocchia di Santa Bertilla. A completare la delegazione Nicola Gonella e Teresa Spagnolo, coppia di laici con vent’anni di esprienza in cooperazione e volontariato in diversi Paesi africani e che per alcuni anni ha vissuto e lavorato a Maroua.

Un legame profondo con Vicenza

Il legame tra Vicenza e la Diocesi di Maroua-Mokolo è fortissimo. «Già dalla fine degli anni ’70 – racconta don Lorenzo Zaupa -alcuni missionari vicentini erano presenti in Camerun, nel sud del Paese. Nel 1987 il Vescovo Onisto decise di accogliere la richiesta dei Vescovi camerunesi si inviare dei sacerdoti nel nord del Camerun, dove c’era una grande richiesta di aprire nuove parrocchie. Il progetto è stato avviato come una missione della Chiesa vicentina in tutte le sue espressioni: preti fidei donum, religiose, rappresentate dalle Suore della Divina Volontà, e laici: i primi furono Nazareno Sartore di Marano e Vittorio Maran di Arcugnano».

La missione in Camerun si è interrotta bruscamente nel 2014, con il rapimento dei fidei donum don Gianantonio Allegri e don Gianpaolo Marta. Ma il legame con Vicenza è forte e profondo. «La Diocesi ha contribuito a realizzare la nuova cattedrale di Maroua – riferisce don Lorenzo – che ta l’altro riprende l’architettura della chiesa costruita da don Giuseppe Pettenuzzo a Durum».

La Diocesi di Maroua

La diocesi di Maroua-Mokolo, eretta nel 1973, si trova nella regione dell’estremo nord del Camerun. Ha un ampio confine con la Nigeria, il Ciad, anche con le diocesi di Yagoua e Garoua in Camerun. Copre un’area di oltre 14.332 km2, con una popolazione stimata intorno ai 2.100.000 abitanti.

La Diocesi, che comprende 6 Zone Pastorali, conta 40 Parrocchie, 05 Distretti Parrocchiali (parrocchie in formazione) organizzati in Settori, Comunità e Comunità Ecclesiali Viventi e 01 Settore Autonomo. L’animazione pastorale è assicurata da sacerdoti, diaconi, suore, religiosi, catechisti e responsabili di comunità.

