Una delegazione della Diocesi dal neo-vescovo Giuliano

Venticinque persone tra direttori pastorali e vari rappresentanti della diocesi di Vicenza. È la delegazione, guidata dal Vicario Generale mons. Lorenzo Zaupa, che questo pomeriggio ha incontrato il nuovo vescovo mons. Giuliano Brugnotto, nominato da papa Francesco, il cui nome è stato dichiarato ufficialmente venerdì 23 settembre.

Un incontro semplice, informale, nel salone d’onore dell’episcopio di Treviso, quello con il vescovo eletto che si prepara a fare il suo ingresso a Vicenza a dicembre. Un’occasione per una prima presentazione della Diocesi al nuovo Pastore che, come ha dichiarato, è pronto «a prendere il largo». La delegazione ha consegnato a mons. Brugnotto il documento conclusivo del XXV sinodo diocesano e il documento del 2018 sulle Unità pastorali.

Un autobus, partito dal Centro diocesano Onisto, ha trasportato le 25 persone in piazza Duomo a Treviso. La fiancata esterna del mezzo recitava “Viaggiare, sognare, credere”, una simpatica coincidenza, di buon auspicio. Sembra che l’orientamento del neo eletto sia quello di unire la consacrazione a Vescovo e l’ingresso in diocesi in un’unica cerimonia.