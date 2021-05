Ddl Zan contro l’omofobia Si privilegi il dialogo

Al di là del fatto che il tradizionale appuntamento con la musica per la Festa dei lavoratori non è servito quest’anno per dibattere di lavoro (neanche fossimo in una stagione di piena occupazione, sigh!), speriamo serva almeno a entrare nel merito di una discussione ancora molto chiusa su fronti ideologici e su tentativi di strumentalizzazione per le quali ci sono sempre dei protagonisti disponibili a spendersi. L’omofobia è una forma di violenza e discriminazione fondata su motivi di orientamento sessuale che va perseguita come reato. Su questo non dovrebbero esserci dubbi e tutti (o, purtroppo, quasi) dovrebbero essere d’accordo. Se il Ddl Zan si focalizzasse su questo tema sicuramente registrerebbe molti più consensi.

Anche all’interno della Chiesa come, peraltro, hanno affermato i Vescovi in una nota rispetto al Disegno di Legge contro l’omofobia. La Cei ha dichiarato di essere impegnata “a raggiungere ogni persona, in qualunque situazione esistenziale si trovi, in particolare chi sperimenta l’emarginazione culturale e sociale” e “il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze”.

L’obiettivo dunque dovrebbe essere quello di trovare una sintesi e un punto di equilibrio politico che attraverso un dialogo franco e aperto tenga conto delle diverse osservazioni e preoccupazioni. Inequivocabile al riguardo l’appello dei Vescovi. ‘Auspichiamo che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale”. Per far questo occorre considerare i diversi aspetti senza voler inserire altre questioni fuorvianti.