Dalla Via dell’acqua al Bosco delle Penne Mozze

Dopo essersi immersi nel paesaggio naturale che racconta storie e genti del passato, si può proseguire con una visita a Cison di Valmarino, che è inserito tra i Borghi più Belli d’Italia. Piazza Roma è un piccolo gioiello in cui si affaccia Palazzo Barbi, villa veneta che ora ospita il municipio dove al secondo piano sono esposti una settantina di apparecchi che raccontano lo sviluppo tecnico ed estetico della radio nel secolo scorso (in mostra anche il radiofonografo Safar progettato nel 1938 dall’ingegner cisonese Virgilio Florani, pioniere delle telecomunicazioni). E in piazza troviamo la loggia costruita a metà del Seicento come tribunale, ma che oggi è stata trasformata in teatro cittadino.

Anche la chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta merita una visita: consacrata nel 1746 si caratterizza per la sua doppia facciata. Quella dell’ingresso principale, a ovest, ornata da tre statue ottocentesche di Marco Casagrande raffiguranti Fede, Speranza e Carità e quella a est, sulla piazza, che vede al centro la statua del patrono San Giovanni Battista e ai lati disposte in coppia Prudenza e Giustizia e Fortezza e Temperanza. A navata unica, l’interno della chiesa custodisce il dipinto “l’Assunzione della Vergine” di Egidio Dall’Oglio (risalente al 1753 e posto dietro l’altare), e anche un prezioso organo di Gaetano Callido del 1779. Degni di nota sono anche i dipinti settecenteschi di un allievo di Giovanni Battista Piazzetta. Curioso, poi, il fatto che le imposte delle case del centro del paese siano tutte rosse o marroni: qui la tonalità viene chiamata “rosso Brandolini” a richiamare il nome dei conti del XVII secolo proprietari delle terre. Per concludere non si può fare a meno di far visita alle frazioni del paese: la prima è Tovena, un borgo rurale di case di sasso quasi tutte recuperate.

Qui troviamo una fontana settecentesca a pianta ottagonale in pietra masegno con specchi in pietra rossa, la chiesa dei Santi Simone e Giuda con il trittico dell’altare maggiore di fine Seicento e i tre altari minori interamente scolpiti e dorati e l’antica canonica con gli stemmi dei Brandolini e del vescovo Pietro Lioni. La seconda frazione, invece, è Mura con costruzioni anch’esse tutte completamente in sasso. E poi c’è Rolle, circondata da boschi evigneti di Prosecco, che il poeta Andrea Zanzotto ha definito < una cartolina inviata dagli dèi >.

