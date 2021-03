Dalla memoria uno sguardo al futuro

Da una riconciliazione non epidermica può nascere uno sguardo nuovo e più vero rispetto ai propri cammini personali e comunitari.

Nel percorso variegato di ‘Fratelli tutti’ il luogo della memoria e del perdono è collocato nei capitoli più avanzati, quelli di proposta e riapertura. Da una riconciliazione non epidermica né generica può nascere uno sguardo nuovo e più vero rispetto ai propri cammini personali e comunitari, per aprirsi al futuro rinnovato. Il primo passo è rappresentato da una verità che si sposa con la giustizia e lamisericordia. Fare verità non è vendicarsi, ma raccogliere fino in fondo gli eventi dolorosi (n. 227). Questa verità è anche contraria all’illusione – vissuta potentemente come rimozione anche nellapandemia – che tutto tornerà come prima, quando il conflitto non esisteva e tutto (apparentemente) procedeva per il meglio(n. 226). Anche nella storia l’illusione di riscrivere la storia o il vivere come se nulla fosse successo, per esempio nell’Europa di cent’anni or sono sospesa tra i due confl itti mondiali, ha portato solo nuovi lutti e distruzioni. Anche una verità non condivisa ma scritta solo dai vincitori ha portato successivamente a risentimenti e recriminazioni.