Coronavirus: in Diocesi funerali e matrimoni solo con i familiari

Fino alle 24 di domenica 1 marzo le messe festive e feriali, Cresime, sacramentali, liturgie e pie devozioni quali la Via Crucis sono sospese. Così come incontri di catechesi e di ogni altra attività in parrocchie, patronati, oratori, cinema e sale parrocchiali. La Curia Diocesana l’Archivio Storico, il Museo Diocesano restano chiusi. Sono permessi matrimoni ed esequie civili e religiosi a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.

L’accesso alle chiese è ordinariamente possibile per la preghiera personale, salvo la necessità di evitare assembramenti; l’acqua lustrale dalle acquasantiere è rimossa.

La ricchezza dei mezzi di comunicazione offre molte possibilità di mettersi in comunione spirituale in alcuni momenti della giornata attraverso degli appuntamenti liturgici e di preghiera. In questa settimana particolare; la Santa Messa viene trasmessa da TeleChiara alle 7 di ogni mattina feriale da Monte Berico; Radio Oreb offrirà un duplice servizio trasmettendo ogni giorno feriale due Sante Messe: alle 7. 30 dal Carmelo e alle 18.30 dalla Cattedrale; sempre Radio Oreb trasmetterà dalla Cattedrale alle 18.30 di sabato 29 febbraio la Messa festiva di ingresso nella domenica e domenica 1 marzo la Messa delle 9 da Monte Berico (trasmessa anche da TVA Vicenza) e alle 11 dalla chiesa di Lisiera.

Tutte queste celebrazioni, in ottemperanza alle indicazioni regionali, avverranno a porte chiuse e senza la presenza di fedeli.

Il Vescovo invita i sacerdoti della diocesi a celebrare comunque l’Eucarestia senza concorso di popolo per il bene spirituale dei fedeli loro affidati.

Oltre alle celebrazioni eucaristiche, vanno segnalate anche le varie iniziative di preghiera (i Vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 17; il rosario biblico alle 14.25; il rosario di Quaresima alle 20.15; la compieta alle 23.45), che il palinsesto di Radio Oreb ha previsto per i prossimi giorni. In particolare la Radio proporrà il Cammino diocesano di preghiera per la Quaresima a partire da mercoledì 26 febbraio ogni giorno alle 5.50, 12.15, 20.45 e 00.40. Il Vescovo invita a seguirlo utilizzando il “Sussidio di preghiera in famiglia e personale per la Quaresima e Pasqua 2020” in collaborazione tra le Diocesi di Vicenza, Chioggia e Adria-Rovigo.