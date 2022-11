Parrocchie e crisi energetica. I 7 consigli per risparmiare

“Si propone di ottimizzare tempi e luoghi di incontro, sfruttando ambienti già riscaldati come le canoniche o le stesse abitazioni di quelle famiglie che possono offrire ospitalità”. È questo uno dei 7 consigli alle parrocchie per risparmiare sull’energia contenuti nella lettera che mons. Beniamino Pizziol ha inviato ai presbiteri e alle comunità cristiane della Diocesi di Vicenza per far fronte all’emergenza energetica, una situazione che “stimola un cambiamento di mentalità e una nuova attenzione ai poveri”.

I principi di fondo

“Come linea di fondo – scrive mons. Beniamino Pizziol -, si suggerisce di non interrompere le attività formative e di incontro, catechesi, gruppi giovanili, formazione degli adulti, ambiti già fortemente penalizzati durante il tempo del Covid. Inoltre, salvaguardando la bellezza e la dignità della vita liturgica, sarà necessario valutare con attenzione tempi e luoghi dello svolgimento delle celebrazioni. Una grande preoccupazione è data dalla situazione di nuove forme di povertà legate al problema energetico, che condiziona il mondo del lavoro e di conseguenza la vita di tante famiglie. Come comunità cristiana siamo sempre stati attenti alle necessità di molti fratelli e sorelle, anche grazie al contributo e al servizio della Caritas e di altre associazioni caritative: nonostante la diminuzione delle entrate ordinarie e in considerazione di un aumento sostanzioso delle spese, si auspica che non venga meno questa fondamentale attenzione a chi è nel bisogno e vive situazioni di precarietà destinate ad aumentare. A questo proposito, invito a ripristinare e rinnovare, secondo le indicazioni di Caritas Diocesana, i Sostegni di vicinanza, strumenti efficaci di carità, che in altre occasioni sono stati indispensabili per l’aiuto a famiglie in situazioni di disagio”.

Nuova consapevolezza ecologica

“La crisi che stiamo attraversando chiede a tutti noi un maggior senso di responsabilità nell’uso dei beni e degli ambienti, anche di canonica. Quanto stiamo vivendo può diventare l’occasione per rafforzare le relazioni e la collaborazione tra comunità cristiane nell’aiuto e nel sostegno reciproco, anche economico; inoltre, nella necessaria sobrietà di spesa, si può maturare una nuova consapevolezza rispetto a temi fondamentali quali l’ecologia e le forme di energia rinnovabili. Auspico una maggior condivisione di vita tra preti e nelle fraternità presbiterali, intese come condivisione dei pasti e, dove sia possibile, anche pensando di occupare la stessa canonica, riducendo le spese vive”.

I 7 consigli alle parrocchie