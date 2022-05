Museo Diocesano. Una giornata per visitare la collezione etnografica del Vescovo Pietro Nonis

La collezione etnografica del Vescovo Pietro Nonis apre al pubblico. Succede in via straordinaria in occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, promosse dalla Cei dal 15 al 22 maggio (qui altre info), alle quali il Museo Diocesano di Vicenza ha deciso di aderire organizzando per martedì 17 maggio tre visite guidate alla collezione di oltre cinquemila pezzi raccolta da Nonis nel corso dei suoi viaggi.

Le visite sono suddivise in tre turni: alle 15, alle 16 e alle 17, al costo di 1 euro. I pezzi della collezione rappresentano un vero patrimonio di arte extra europea e provengono in gran parte dall’Africa (Soprattutto Congo, Etiopia ed Eritrea), Asia, Oceania e Sud America. Molti sono oggetti di uso quotidiano, realizzati artigianalmente con grande perizia e senso del bello, mentre il piatto forte sono le maschere africane, legate ai culti e alle tradizioni tribali del continente, provenienti specialmente dai territori sub sahariani.

Per informazioni: 0444226400 oppure museo@ivcenza.chiesacattolica.it.