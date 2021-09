“Ci vuole più vivere dentro!”. Le parole indimenticabili di GPII ai giovani vicentini

“La nostra prima Gmg!”

«Fu la nostra prima Giornata mondiale della Gioventù» concordano don Nico Dal Molin, allora collaboratore della pastorale vocazionale guidata da don Mariano Lovato e don Raimondo Sinibaldi,direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile che nel 1991 stava prendendo forma e si chiamava ‘Ufficio diocesano per i giovani’. Le due sezioni, vocazionale e giovanile, unirono le forze per organizzare l’evento degli eventi: Papa Giovanni Paolo II incontra 20mila giovani allo stadio Menti. In particolare don Nico trent’anni fa ebbe un duplice ruolo: pensare e organizzare l’evento e, microfono alla mano, condurre la serata. «Cominciammo a lavorare un anno e mezzo prima e spinsi per fare squadra racconta -. Da soli non si va da nessuna parte. Si è trattato di un evento che poi ha aperto la strada a quello che per gli uffici della Diocesi di Vicenza è diventata una modalità: collaborare».

«Tre decenni fa vedere e incontrare il Papa era qualcosa di stratosferico – prosegue don Dal Molin -. Oltre all’emozione di incontrarlo ho impressa nella mente la fotografia di uno stadio stracolmo all’inverosimile con 20-25mila giovani della Diocesi di Vicenza e non solo. Papa Wojtyla era un trascinatore. Un colpo d’occhio di colore, di festa. Si vive qualcosa di analogo solo nelle Gmg (nel 1993 la nostra diocesi partecipò a quella di Denver ndr)».

«Inviammo alle scuole un depliant con una cartolina per raccogliere le domande da fare al Papa – racconta don Sinibaldi -. Ne arrivarono migliaia. Fu la prima volta nella storia, come per la prima volta fu scelta una donna (Nicoletta Fusaro ndr) per porre i quesiti a Wojtyla». Dal materiale raccolto nacque un’indagine sociologica, «per ricostruire ed evidenziare il mondo giovanile che avevamo davanti. Un grande lavoro, anni molto belli» prosegue don Raimondo.

Un altro passaggio emozionante nei ricordi di don Nico è l’arrivo allo stadio del Pontefice: «Eravamo d’accordo con l’animatore della serata (Marco Balestri di Cesenatico ndr) che all’entrata della Jeep ci fosse un silenzio assoluto per i primi 50 metri. Così fu. Il vescovo Nonis sbiancò, non capendo quello che stava succedendo. Il tempo di qualche secondo e partì un boato, un’ola grandiosa. Applausi, urla. Lo stadio esplose in una gioia incontrollabile, ho ancora la pelle d’oca» ricorda don Nico.