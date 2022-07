Tutti i film in programma nei cinema all’aperto organizzati da Acec Triveneto in provincia di Vicenza

Ecco tutti i film e gli eventi in programma nelle cinque arene estive organizzate in provincia di Vicenza da Acec Triveneto. Un occasione per vedere o rivedere i film più interessanti usciti nel corso dell’ultima stagione. E per tornare ad apprezzare le proiezioni sul grande schermo che solo il cinema può offrire.

VICENZA – Cinema Araceli

Venerdì 1 luglio: ore 21.30 Ennio

Sabato 2 luglio: ore 21.30 La città incantata

Domenica 3 luglio: ore 21.30 Animali fantastici – I segreti di Silente

Lunedì 4 luglio: ore 21.30 Supernova

Martedì 5 luglio: ore 21.30 Paolo Rossi (evento)

Mercoledì 6 luglio: ore 21.30 Spencer

Giovedì 7 luglio: ore 21.30 Lunana. Il villaggio alla fine del mondo

Venerdì 8 luglio: ore 21.30 Corro da te

Sabato 9 luglio: ore 21.30 No time to die

Domenica 10 luglio: ore 21.30 Marilyn ha gli occhi neri

Lunedì 11 luglio: ore 21.30 Il viaggio degli eroi

Martedì 12 luglio: ore 21.30 Belfast

Mercoledì 13 luglio: ore 21.30 Tintoretto. L’artista che uccise la pittura (evento)

Giovedì 14 luglio: ore 21.30 After Love

Venerdì 15 luglio: ore 21.30 Licorice Pizza

Sabato 16 luglio: ore 21.30 Diabolik

Domenica 17 luglio: ore 21.30 Illusioni perdute

Lunedì 18 luglio: ore 21.30 È andato tutto bene

Martedì 19 luglio: ore 21.30 Principessa Mononoke

Mercoledì 20 luglio: ore 21.30 Un anno con Salinger

Giovedì 21 luglio: ore 21.30 Downton Abbey – Una nuova era

Venerdì 22 luglio: ore 21.30 Madres Paralelas

Sabato 23 luglio: ore 21.30 The Batman

Domenica 24 luglio: ore 21.30 Invito al viaggio. Concerto per Franco Battiato

Lunedì 25 luglio: ore 21.30 La persona peggiore del mondo

Martedì 26 luglio: ore 21.30 Freaks Out

Mercoledì 27 luglio: ore 21.30 Il capo perfetto

Giovedì 28 luglio: ore 21.30 Nausicaa della valle del vento

Venerdì 29 luglio: ore 21.30 È stata la mano di Dio

Sabato 30 luglio: ore 21.30 Dune

Domenica 31 luglio: ore 21.30 C’Mon C’Mon

ROSA’ – Cinema Teatro Montegrappa

Martedì 21 giugno: ore 21.30 Il capo perfetto

Martedì 28 giugno: ore 21.30 La vita che verrà

Martedì 5 luglio: ore 21.30 Il lupo e il leone

Martedì 12 luglio: ore 21.30 Crescendo – #Makemusicnotwar

Martedì 19 luglio: ore 21.30 Un anno con Salinger

Martedì 26 luglio: ore 21.30 Leonora Addio

Martedì 26 luglio: ore 21.30 Ainbo – Spirito dell’Amazzonia

Martedì 2 agosto: ore 21.30 Licorice Pizza

Martedì 9 agosto: ore 21.30 Non conosci Papicha

Martedì 16 agosto: ore 21.30 Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani

Martedì 23 agosto: ore 21.30 Sonic 2 – Il film

MONTECCHIO MAGGIORE – Castelli

Mercoledì 29 giugno: ore 21.15 Gli occhi di Tammy Faye

Domenica 3 luglio: ore 21.15 Animali fantastici – I segreti di Silente

Mercoledì 6 luglio: ore 21.15 Licorice Pizza

Mercoledì 13 luglio: ore 21.15 Spencer

Mercoledì 20 luglio: ore 21.15 Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Domenica 24 luglio: ore 21.15 Elvis

Mercoledì 27 luglio: ore 21.15 Assassinio sul Nilo

Mercoledì 3 agosto: ore 21.15 Il ritratto del Duca

Domenica 7 agosto: ore 21.15 Top Gun: Maverick

Mercoledì 10 agosto: ore 21.15 La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Domenica 14 agosto: ore 21.15 West Side Story

Mercoledì 17 agosto: ore 21.15 Belfast

Domenica 21 agosto: ore 21.15 Jurassic World – Il dominio

Mercoledì 24 agosto: ore 21.15 La figlia oscura

Domenica 28 agosto: ore 21.15 Drive my car

Mercoledì 31 agosto: ore 21.15 Doctor Strange nel multiverso della follia

VO’ DI BRENDOLA – Sala della comunità

Mercoledì 29 giugno: ore 21.30 Crudelia

Mercoledì 6 luglio: ore 21.30 Soul

Mercoledì 13 luglio: ore 21.30 No time to die

Mercoledì 20 luglio: ore 21.30 Luca

Mercoledì 27 luglio: ore 21.30 Licorice Pizza

Mercoledì 3 agosto: ore 21.30 La Crociata

Mercoledì 10 agosto: ore 21.30 Corro da te

CROSARA – Metropolis

Venerdì 8 luglio: ore 21.15 Ennio

Venerdì 15 luglio: ore 21.15 Marilyn ha gli occhi neri

Venerdì 22 luglio: ore 21.15 Illusioni perdute

Venerdì 29 luglio: ore 21.15 The father – Nulla è come sembra

Mercoledì 3 agosto: ore 21.15 Freak Out

Mercoledì 10 agosto: ore 21.15 Tre piani

Venerdì 12 agosto: ore 21.15 Lunana – Il villaggio alla fine del mondo

Mercoledì 17 agosto: ore 21.15 Licorice Pizza

Venerdì 19 agosto: ore 21.15 Belfast

Mercoledì 24 agosto: ore 21.15 Il lupo e il leone

Mercoledì 31 agosto: ore 21.15 Encanto

Mercoledì 7 settembre: ore 21.15 Raya e l’ultimo drago