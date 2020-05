«Noi ciechi discriminati dal nuovo protocollo per le messe»

Alla lettera fa eco Nicola Ferrando, vicepresidente del gruppo della Diocesi di Vicenza del Movimento Apostolico Ciechi. «In questo protocollo si fa riferimento a spazi appositi, come se fossero recinti. Le norme di sicurezza adottate a causa dell’emergenza sanitaria sono valide per chiunque a prescindere dalla disabilità o meno – dice Ferrando –. Le necessità di un disabile per vivere appieno il culto, come la mancanza di barriere architettoniche per chi ha difficoltà motorie o la possibilità di seguire la messa tradotta nella lingua dei segni per un non-udente, non hanno nulla a che vedere con le disposizioni conseguenti al Covid-19. E allora che senso ha parlare adesso di “luoghi appositi”? Perché far passare l’idea che i disabili debbano occupare uno spazio diverso dagli altri fedeli? – chiede Ferrando -. Abbiamo apprezzato, invece, le parole del nostro Vescovo che nelle indicazioni alla Diocesi per la ripresa delle celebrazioni con il popolo scrive “si abbia un’attenzione particolare per le persone con disabilità”. Quella utilizzata da Pizziol è una modalità completamente diversa di relazionarsi con le persone disabili, che ne riconosce le problematiche ma senza considerarle una categoria da relegare in luogo a sé stante o da isolare».