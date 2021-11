Ciclovia del Mediobrenta Alla scoperta del ‘bello’

Alla sua origine c’è una serie di richiesteportate avanti negli anni da comitati di cittadini, i quali volevano evitare un ulteriore impiego di asfalto. O, perlomeno, speravano di rinaturalizzare certi terreni all’interno zona fluviale dopo che erano stati trasformati da vecchie cave. Dall’altra parte, ci sono state delle istituzioni che hanno compreso l’opportunità di trasformare questi tracciati in piste per la mobilità verde. Forte di finanziamenti regionali, si è mossa perciò la Provincia di Padova, che ha cominciato il recupero oltre un decennio fa. Il primo passo è stato di effettuare le dovute modifiche urbanistiche, in concordanza con i nove Comuni interessati (Carmignano, Fontaniva, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, Limena, Vigodarzere e Padova). Poi è passata all’atto pratico con la sistemazione del tracciato, l’insediamento di cartelli e panchine, lo sfalcio e la relativa manutenzione. Finché la Ciclovia è divenuta realtà.

Ne è uscito un percorso che si può ulteriormente suddividere in quattrotratti. Il primo a Nord, giungendo cioè dal Bassanese, collega Camazzole al ponte di Carturo (frazione di Piazzola). Nei suoi circa 8 chilometri s’insinua nell’area golenale tra Carmignano e Fontaniva,passando prima per il ponte di quest’ultima e successivamente per la frazione San Giorgio in Brenta. Questo primo percorso può “accogliere”, in pratica, chi arriva dalle vicine municipalità vicentine di Cartigliano e Tezze sul Brenta ed è diretto a Padova. Mentre il secondo tratto, esteso una decina di chilometri, si sviluppa tra due ponti, quelli di Carturo e di Campo San Martino (nella diocesi di Padova). In corrispondenza del primo ponte, il percorso si getta a circa un centinaio di metri parallelo all’alveo del Brenta, quindi si restringe e “dribbla” alcune case e allevamenti, per poi spuntare in località Santa Colomba di Presina. Da Santa Colomba si arriva nel capoluogo Piazzola: prima ci si sposta per una porzione di ciclabile più trafficata, a ridosso della Contarina; e subito dopo a fianco della roggia che costeggia da dietro Villa Contarini, villa veneta tra le più celebri e ammirate. Si attraversa quindi il centro storico del paese e si finisce nella confinante Campo San Martino.