C’è un nuovo supereroe in città! È Mega Man, the Normal Dad!

MegaMan è forse il supereroe più potente dell’Universo, ma i suoi poteri basteranno quando si tratta di cucinare una pastasciutta? MegaMan the NormalDad è un personaggio creato per La Voce dei Berici da Marco Munaretto e Monica Venzo di BreganzeComics.

Le sue avventure hanno esordito sulle pagine del nostro settimanale nel corso del 2020 ed è possibile rileggere la sua prima apparizione sullo speciale a fumetti BeriComics, in distribuzione in questi giorni (clicca qui per coprire dove trovarlo).

Il video animato della nuova avventura di MegaMan è stato realizzato da Mattia Zausa di Engim Veneto Patronato Leone XIII – Vicenza.