Il candidato sindaco Lucio Zoppello: «Priorità alla questione Tav e alla riqualificazione dei quartieri»

“Sono qui per la nostra città” è lo slogan scelto da Lucio Zoppello, 65 anni, in politica dal 2000, già coordinatore cittadino di Forza Italia e del Pdl, ex assessore al territorio della giunto Rucco, defenestrato nel corso del mandato. Questa mattina ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale per le amministrative del capoluogo dei prossimi 14 e 15 maggio con la presentazione della lista “Rigeneriamo insieme Vicenza – Zoppello sindaco” «una civica pura» sottolinea. La location scelta è piazzale della Vittoria, a Monte Berico, «perché idealmente voglio abbracciare la città, sono qui per migliorarla e dare risposte concrete con un gruppo di persone competenti e preparate» dice il candidato. Cravatta bordeaux, la stessa usata per la fotografia della locandina, Zoppello ha scelto un logo con diverse sfere «che ricordano i quartieri, ai quali tengo molto. Voglio una città policentrica, non c’è solo il centro storico al quale pensare». Zoppello spinge la costituzione dei Consigli di quartiere (nel programma anche della lista di Matteo Tosetto, ex forzista, che appoggia Giacomo Possamai), con 15-20 persone che si interessino quotidianamente alla loro zona».

Tra le priorità sicuramente la questione Alta velocità-Alta capacità: «Una parte della città è disinformata e non conosce la ricaduta che questa grande opera avrà sulla città – afferma -. Il progetto della parte ovest è poco modificabile, ma qualcosa si può fare, ad esempio spostando la stazione centrale in superficie. Per il percorso verso est propongo il tragitto interrato. L’amministrazione Rucco ha fatto e sta facendo davvero poco a riguardo». Zoppello, inoltre, propone «la nomina di un Commissario ad Acta che segua i lavori e coltivi relazioni in modo assiduo».

Sicurezza per Zoppello «non è solo Campo Marzo, ma tante altre zone della città degradate con l’inserimento dei poliziotti di quartiere». Per quanto riguarda il centro «va rivista la variante al Piano degli Interventi relativa alla città storica che doveva essere presentata prima e, soprattutto, doveva essere condivisa con i vicentini».

In cima alla lista anche l’ambiente e il sociale, in particolare le fasce più deboli e i disabili con «l’abbattimento vero delle barriere architettoniche in città, partendo dall’ascolto dei cittadini».

Nessun voto all’amministrazione Rucco – gliel’abbiamo chiesto – ma un diplomatico «saranno i cittadini a valutare l’operato di questi 5 anni».

Zoppello non si sbilancia neanche su chi tra Francesco Rucco, sindaco uscente e Giacomo Possamai, candidato del centrosinistra, sosterrà in caso di ballottaggio: «Io sono qui per vincere, abbiamo un nostro programma e ci crediamo. Farò i miei conti il 16 maggio. In ogni caso per dialogare bisogna essere sempre in due».