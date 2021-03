Il cammino di Pedescala per ricomporre la memoria

Comitato al lavoro a 75 anni dall’eccidio per realizzare un museo diffuso.

«Il fumo delle case che bruciavano, le grida dei tedeschi, il rumore dei loro scarponi sul selciato della piazza e il cinturone con le bombe con il manico che aveva il tedesco che ha ucciso mio nonno». Sono i ricordi flash di una bambina risalenti al 30 aprile 1945 quando si consumò, ad opera dei tedeschi in fuga, l’eccidio di Pedescala dove furono uccise 64 persone e furono bruciate molte abitazioni (nella foto grande i funerali). La bambina con quei ricordi era Luigina. Aveva allora solo sei anni. Da grande li racconterà più volte al figlio Domenico Molo, oggi 56enne, componente del Comitato costituito circa un anno fa per dare vita a un Museo diffuso della memoria in quelle comunità segnate da tanto dolore.

«Mia mamma – racconta Molo – era in braccio a mio nonno quando lui uscì dicasa. Un tedesco lo colpì con il calcio del fucile e quindi cadde sopra a mia mamma che poi fu allontanata da un soldato tedesco». Incontriamo Domenico in redazione. «Mio nonno dopo essere stato ucciso è stato bruciato – racconta ancora – e come lui tantissimi altri uomini». I tedeschi in fuga verso il Nord perpretarono questo massacro a Pedescala, Forni e Settecà (dove furono uccise altre 18 persone) come rappresaglia a un assalto dei partigiani che avrebbero ucciso sei tedeschi. I tedeschi passarono casa per casa e uccisero tutti i maschi del paese. «Questo fatto – racconta – lacerò profondamente la comunità locale, con contrapposizioni che sono arrivate ai giorni nostri. Solo negli ultimi anni è iniziato un percorso per arrivare a una memoria condivisa. Prima non è stato possibile: da noi, fino a poco tempo fa, c’era una memoria contrapposta».