Cammino di Adelaide In memoria della Regina

Con il più famoso Cammino di Santiago ha in comune la possibilità di essere percorso a tappe e la ‘credenziale’, un documento che identifi ca il viandante come pellegrino e non un semplice turista, con la possibilità di timbrarla e di usufruire di alcuni servizi a prezzi agevolati nelle strutture convenzionate. Anche se il percorso di circa 80 chilometri che attraversa i Colli Euganei e i Colli Berici è molto più breve di quello spagnolo, il Cammino di Adelaide ha il vantaggio di essere a portata di mano (forse meglio dire di piede) per i veneti e in particolare per i vicentini. È nato sulla direttrice di una delle più importanti vicende storiche, quella legata all’Imperatrice e Santa Adelaide di Borgogna. Venerata dalla chiesa cattolica, Adelaide è ricordata come cristiana esemplare, soprattutto per il grande amore verso i più poveri e gli emarginati. La sua festa ricorre, assieme a quella di altri santi, il 16 dicembre giorno della sua morte avvenuta nell’anno 999 in Francia. Fu canonizzata da Urbano II nel 1.097.

Preferito soprattutto da un pubblico femminile, è lungo 80 km e si può considerare una traversata dai Colli Euganei a quelli Berici.

Il Cammino di Adelaide è un percorso storico ricostruito dal lavoro di JuanFrancisco Anchel Arribas, che in cinque anni ha attrezzato l’itinerario invitando le aziende locali e le amministrazioni a sostenere l’iniziativa. Dal 2018 il percorso è entrato a far parte dell’associazione culturale EcoProspettive che con i suoi volontari lo mantiene in ordine e continua a convenzionare le diverse attività per offrire un’esperienza importante dalpunto di vista culturale e paesaggistico. L’itinerario è stato ricostruito a partire da una vicenda accaduta più di mille anni fa, documentata da diverse testimonianze storiche che sono state catalogate per ricreare l’itinerario originale della giovane e colta regina. Si narra che Adelaide, nel suo percorso dall’Europa centrale verso est in fuga dai suoi persecutori e in particolare da Berengario II del Friuli, essendosi lei rifiutata di sposarne il figlio, passò anche per i territori della pianura padana e trovò rifugio per qualche tempo in quello che oggi è conosciuto come Eremo di San Cassiano. L’impatto di questa giovane donna sulla società dell’epoca fu grande: grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, è ancora oggi considerata un personaggio di riferimento per la condizione femminile nei secoli. E forse è anche per questo che la maggior parte dei pellegrini e degli escursionisti che lo frequentano sono donne.