Caccia al tesoro verso Gesù. È la festa delle famiglie.

Una caccia al tesoro genitori e figli. Gambe in spalla per le colline di Creazzo a trovare indizi e trascorrere una giornata di incontro e svago con altre famiglie vicentine alla scoperta di Gesù. Domenica primo ottobre si terrà a Creazzo “OrientiAMOci”, la festa diocesana della famiglia, organizzata dall’Ufficio di pastorale per il matrimonio e la famiglia della Diocesi di Vicenza con il patrocinio del Comune di Creazzo. Ideata da don Flavio Marchesini, recentemente nominato vicario episcopale dal vescovo Giuliano, è giunta alla sesta edizione. Durerà tutto il giorno, dalle 10 alle 18.

«L’idea mi è venuta perché genitori e figli hanno sempre meno occasioni per stare insieme, condividere delle esperienze e divertirsi, senza pensieri. Tra il lavoro, la frenesia, i vari impegni… trovare il tempo da dedicarsi reciprocamente è sempre meno» commenta don Marchesini.

È l’occasione anche per le famiglie di stare con altre famiglie: «Non tutti hanno una “vita sociale” viva – continua don Flavio -. Domenica sarà un modo per i genitori di condividere un pomeriggio di gioia con altri genitori che vivono dimamiche simili con le stesse difficoltà, paure, fatiche».

La Festa dallo scorso anno ha cambiato formula. «Non è un convegno dove ci si siede e si ascolta – spiega ancora il responsabile dell’ufficio famiglia -. Vorrei che fosse un’iniezione di fiducia e speranza. Genitori e figli sono attivi e protagonisti. Dovranno mettersi alla prova, collaborare e riflettere sul “dove andare insieme”. L’obiettivo è camminare insieme, fare un pezzo di strada comune».

Alle 10 è prevista la registrazione dei partecipanti alla caccia al tesoro (aperta a tutti) all’inizio della pista ciclabile in via Torino, 54. Alle 10.30 parte il gioco in collina, organizzato dall’Atletica Union Creazzo. Alle 12, nel piazzale del Comune animazione con il Circolo Noi-Comitato genitori Ics Creazzo e il gruppo genitori della scuola dell’infanzia parrocchiale San Ulderico.

Alle 12.30 ci si sposta al parco dei tigli, in via Caduti di Nassirya, 16 per il pranzo al sacco e un laboratorio con giochi di legno. Alle 15 la Messa con il vescovo Giuliano Brugnotto e, a seguire, uno spazio di animazione con l’Acr dell’Unità pastorale di Creazzo. La celebrazione sarà animata dai cori delle parrocchie di Creazzo, insieme al gruppo dei migranti francofoni che si ritrova abitualmente nella chiesa di San Marco. Tutti gli spostamento sono presidiati dagli amici del “Piedibus”.

«Le tappe della caccia al tesoro saranno sette, compresi partenza e arrivo – spiegano Mauro Marzegan e la moglie Silvia, referenti dell’iniziativa e parte della Commissione diocesana per il matrimonio e la famiglia-. Sono state coinvolte una quindicina di associazioni e realtà parrocchiali che animeranno la festa e aspetteranno i concorrenti ad ogni tappa con un ristoro e il loro stand. Ci saranno anche i tanti volontari che durante l’anno si rimboccano le maniche per l’organizzazione delle sagre del paese».

Info: 044.226551.

Marta Randon